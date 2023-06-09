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На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом
На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом - РИА Новости, 09.06.2023
На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, из ревности порезавшего двух подростков на улице, сообщила РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:44
2023-06-09T09:44
2023-06-09T09:46
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, из ревности порезавшего двух подростков на улице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Ильина. По данным следствия, днем в пятницу на улице Молчанова в столице Камчатки 19-летний юноша в ходе драки ударил 14-летнего оппонента ножом в живот, а его 13-летнего друга - в руку. После случившегося он скрылся, но вскоре был задержан полицией. Один из подростков находится в реанимации, отметила Ильина. "Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают специалисты. По предварительным данным, 19-летний молодой человек приревновал двух подростков 13 и 14 лет к своей девушке", - рассказала она. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения.
https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом
Житель Петропавловска-Камчатского из ревности порезал двух подростков на улице
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, из ревности порезавшего двух подростков на улице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Ильина.
По данным следствия, днем в пятницу на улице Молчанова в столице Камчатки 19-летний юноша в ходе драки ударил 14-летнего оппонента ножом в живот, а его 13-летнего друга - в руку. После случившегося он скрылся, но вскоре был задержан полицией. Один из подростков находится в реанимации, отметила Ильина.
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"Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают специалисты. По предварительным данным, 19-летний молодой человек приревновал двух подростков 13 и 14 лет к своей девушке", - рассказала она.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения.
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