https://ria.ru/20230609/nozh-1877134658.html

На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом

На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом - РИА Новости, 09.06.2023

На Камчатке мужчина напал на двух подростков с ножом

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, из ревности порезавшего двух подростков на улице, сообщила РИА... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:44

2023-06-09T09:44

2023-06-09T09:46

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, из ревности порезавшего двух подростков на улице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Ильина. По данным следствия, днем в пятницу на улице Молчанова в столице Камчатки 19-летний юноша в ходе драки ударил 14-летнего оппонента ножом в живот, а его 13-летнего друга - в руку. После случившегося он скрылся, но вскоре был задержан полицией. Один из подростков находится в реанимации, отметила Ильина. "Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают специалисты. По предварительным данным, 19-летний молодой человек приревновал двух подростков 13 и 14 лет к своей девушке", - рассказала она. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)