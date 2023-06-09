Зеленский обсудил с премьером Нидерландов обучение пилотов
Зеленский по телефону обсудил с премьером Нидерландов Рютте подготовку украинских летчиков
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной.
"Провел телефонный разговор с Рютте. Обсудили продолжение сотрудничества безопасности, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн", - написал Зеленский. Он рассказал о текущей обстановке на фронте, проинформировал Рютте о ситуации в регионах Украины, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.
Как заявил в пятницу польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, Украина должна получить истребители F-16 через 2-3 месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".