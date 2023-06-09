https://ria.ru/20230609/niderlandy-1877301268.html

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов обучение пилотов

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов обучение пилотов - РИА Новости, 09.06.2023

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов обучение пилотов

Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:16

2023-06-09T18:16

2023-06-09T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной. "Провел телефонный разговор с Рютте. Обсудили продолжение сотрудничества безопасности, в частности, по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн", - написал Зеленский. Он рассказал о текущей обстановке на фронте, проинформировал Рютте о ситуации в регионах Украины, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. Как заявил в пятницу польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, Украина должна получить истребители F-16 через 2-3 месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230608/patriot-1876905834.html

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Кирилл Волков

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