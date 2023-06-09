https://ria.ru/20230609/neft-1877119188.html

Миру грозит высокая инфляция из-за скачка цен на нефть, заявил эксперт

Миру грозит высокая инфляция из-за скачка цен на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 09.06.2023

Миру грозит высокая инфляция из-за скачка цен на нефть, заявил эксперт

Высокая инфляция в мировой экономике вернется в 2025-2026 годах на фоне роста стоимости нефти до 130-150 долларов за баррель марки Brent, спрогнозировал для РИА РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T06:32

2023-06-09T06:32

2023-06-09T06:32

экономика

цены на нефть

мир

сша

brent

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Высокая инфляция в мировой экономике вернется в 2025-2026 годах на фоне роста стоимости нефти до 130-150 долларов за баррель марки Brent, спрогнозировал для РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов и рассказал, во что инвестировать в таких условиях. В последние годы политика ведущих центробанков грозила инфляцией, и только в 2023 году ее показатели "заставили" регуляторов принять меры, которые замедлили темпы роста цен, рассуждает эксперт. "Данные показывают, что в США инфляция (в годовом исчислении – ред.) снизилась с 6% в феврале 2023 года до 5% в марте и 4,9% в апреле. В связи с этим вторая половина 2023 года может стать периодом начала поворота в сторону облегчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центральных банков, включая понижение процентных ставок", - ожидает он. "Однако, несмотря на замедление инфляции в 2023 году, это может оказаться временным трендом. Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции - 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023–м, если смотреть на экономику США", - прогнозирует Ачкасов. Инфляция продолжит усиливаться на фоне роста цен на сырье и промышленные металлы, ожидает эксперт. "Эта тенденция является прямым следствием длительного периода недоинвестирования, что приведет к структурному дефициту на рынке. В частности, цена на нефть марки Brent ожидается в коридоре 100-130 долларов за баррель в 2024 году и 130-150 долларов в 2025-м. Существенный рост цен на нефть и превышение отметки 100 долларов за баррель в 2024 году станет триггером начала ускорения инфляции", - ожидает он. Последние недели Brent колеблется в диапазоне 71-77 долларов за баррель. "Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, обусловленный дисбалансом между растущим спросом и ограничениями посевных площадей, "добавит огня" темпам роста инфляции. Последнее усугубляется климатическими изменениями, оказывающими негативное влияние на урожайность", - добавляет Ачкасов. Золото и драгоценные металлы являются классическими инструментами хранения сбережений во время инфляции и экономических потрясений, отмечает он. "Кроме того, инвестиции в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы могут показать высокую доходность. Концентрированный портфель инвестиций в эти секторы станет надежным защитником капитала и инструментом хеджирования рисков", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20230604/neft-1876122349.html

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экономика, цены на нефть, мир, сша, brent