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Более 360 млн рублей направила МО на развитие наукоградов в этом году - РИА Новости, 09.06.2023
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Новости Подмосковья
 
19:08 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/naukograd-1877311321.html
Более 360 млн рублей направила МО на развитие наукоградов в этом году
Более 360 млн рублей направила МО на развитие наукоградов в этом году - РИА Новости, 09.06.2023
Более 360 млн рублей направила МО на развитие наукоградов в этом году
С 2021 года в Московской области 9 июня отмечается День наукоградов. В этом году на социально-экономическое развитие наукоградов в регионе направили более 361... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:08
2023-06-09T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
игорь брынцалов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 2021 года в Московской области 9 июня отмечается День наукоградов. В этом году на социально-экономическое развитие наукоградов в регионе направили более 361 млн рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Для Московской области этот день важен, поскольку в нашем регионе сфера науки получила особое развитие. Восемь из тринадцати российских наукоградов находятся в Подмосковье. И по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом", – отметил председатель мособлдумы Игорь Брынцалов.В Московской области наукограды находятся в Дубне, Королеве, Реутове, Фрязине, Жуковском, Протвине, Пущине, Черноголовке. Стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки, а также коммерциализации научных исследований и разработок.Сейчас в регионе работает 260 научных организаций, рабочими местами там обеспечены почти 85 тыс. человек.Для присвоения муниципальному образованию статуса наукограда необходимо иметь на своей территории научно-производственный комплекс и разрабатывать стратегию социально-экономического развития, а также план ее реализации.
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московская область (подмосковье), игорь брынцалов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Игорь Брынцалов

Более 360 млн рублей направила МО на развитие наукоградов в этом году

© РИА Новости / Виталий ТимкивНаучный сотрудник в лаборатории
Научный сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С 2021 года в Московской области 9 июня отмечается День наукоградов. В этом году на социально-экономическое развитие наукоградов в регионе направили более 361 млн рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"Для Московской области этот день важен, поскольку в нашем регионе сфера науки получила особое развитие. Восемь из тринадцати российских наукоградов находятся в Подмосковье. И по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом", – отметил председатель мособлдумы Игорь Брынцалов.
В Московской области наукограды находятся в Дубне, Королеве, Реутове, Фрязине, Жуковском, Протвине, Пущине, Черноголовке. Стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки, а также коммерциализации научных исследований и разработок.
Сейчас в регионе работает 260 научных организаций, рабочими местами там обеспечены почти 85 тыс. человек.
Для присвоения муниципальному образованию статуса наукограда необходимо иметь на своей территории научно-производственный комплекс и разрабатывать стратегию социально-экономического развития, а также план ее реализации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Игорь Брынцалов
 
 
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