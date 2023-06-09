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Путин заявил о начале украинского наступления - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 09.06.2023 (обновлено: 18:45 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/nastuplenie-1877291086.html
Путин заявил о начале украинского наступления
Путин заявил о начале украинского наступления - РИА Новости, 09.06.2023
Путин заявил о начале украинского наступления
Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:39
2023-06-09T18:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
киев
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь&quot;, — подчеркнул глава государства.Президент отметил мужество и героизм российских бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений."Что касается захлебнулось (контрнаступление. — Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", — сказал Путин.По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель. &quot;Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют&quot;, — признался президент.Российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя, добавил Путин. Кроме того, он указал на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные задачи, приведя в пример наращивание производства современного оружия.В основе сегодняшней ситуации на Украине лежат события прошлых лет, считает глава государства."Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", — уточнил российский лидер.О начале украинского контрнаступления заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.Накануне глава Минобороны сообщил о ночной попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области. Украинские войска потерпели неудачу. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877060618.html
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1877061572.html
россия
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запорожская область
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"Украинские войска не достигли поставленных задач" – Путин о наступлении ВСУ
"Украинские войска не достигли поставленных задач" – Путин о наступлении ВСУ
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владимир путин, сергей шойгу, россия, киев, вооруженные силы украины, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина
Путин заявил о начале украинского наступления

Президент России Владимир Путин констатировал начало наступления ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украинское наступление началось, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил мужество и героизм российских бойцов, правильную организацию и управление войсками, а также высокую эффективность отечественных вооружений.
"Что касается захлебнулось (контрнаступление. — Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", — сказал Путин.
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По его словам, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие "классический" показатель.
«

"Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют", — признался президент.

Российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя, добавил Путин. Кроме того, он указал на развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные задачи, приведя в пример наращивание производства современного оружия.
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В основе сегодняшней ситуации на Украине лежат события прошлых лет, считает глава государства.
"Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот", — уточнил российский лидер.
О начале украинского контрнаступления заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
Накануне глава Минобороны сообщил о ночной попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области. Украинские войска потерпели неудачу. Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраина
 
 
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