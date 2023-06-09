https://ria.ru/20230609/nagrada-1877116802.html

Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"

Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад" - РИА Новости, 09.06.2023

Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"

Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:14

2023-06-09T05:14

2023-06-09T05:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

виктор горемыкин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки ВС РФ "Запад" на позициях подразделений, сообщили в Минобороны России. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - говорится в сообщении. Боевые государственные награды вручил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть". Генерал поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html

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безопасность, россия, виктор горемыкин