Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад" - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/nagrada-1877116802.html
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад" - РИА Новости, 09.06.2023
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"
Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:14
2023-06-09T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
виктор горемыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805588628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c6dcd6a303556b3471a907bde7a9249.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки ВС РФ "Запад" на позициях подразделений, сообщили в Минобороны России. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - говорится в сообщении. Боевые государственные награды вручил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть". Генерал поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805588628_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_ef8fbfcc0f85320b5e939c0213c61503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, виктор горемыкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Виктор Горемыкин
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"

Замглавы Минобороны Горемыкин вручил награды группировке "Запад" на позициях подразделений

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Виктор Горемыкин
Генерал-полковник Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Генерал-полковник Виктор Горемыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки ВС РФ "Запад" на позициях подразделений, сообщили в Минобороны России.
«
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - говорится в сообщении.
Боевые государственные награды вручил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть".
Генерал поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
Военнослужащие Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВиктор Горемыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала