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Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад" - РИА Новости, 09.06.2023
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"
Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:14
2023-06-09T05:14
2023-06-09T05:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
виктор горемыкин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки ВС РФ "Запад" на позициях подразделений, сообщили в Минобороны России. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - говорится в сообщении. Боевые государственные награды вручил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть". Генерал поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
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безопасность, россия, виктор горемыкин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Виктор Горемыкин
Замглавы Минобороны наградил военных группировки "Запад"
Замглавы Минобороны Горемыкин вручил награды группировке "Запад" на позициях подразделений
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным группировки ВС РФ "Запад" на позициях подразделений, сообщили в Минобороны России.
«
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - говорится в сообщении.
Боевые государственные награды вручил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Среди наград - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена святого Георгия – Георгиевский крест четвертой степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть".
Генерал поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
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