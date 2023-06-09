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В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой - РИА Новости, 09.06.2023
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой
В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:46
2023-06-09T18:46
2023-06-09T18:46
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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова, пишет местный новостной сайт Arcinfo. "Демонстрация, в которой приняли участие около тридцати человек, в основном украинские женщины и дети, прошла в четверг, 8 июня, перед храмом "Дю Ба" в Невшателе, за пятнадцать минут до начала концерта симфонического ансамбля Невшателя (ESN)", – пишут журналисты. На фотографии протестующих, опубликованной СМИ, видно, как женщины и дети держат плакаты с антироссийскими надписями на французском языке. Однако концерт все-таки состоялся. Пресс-служба оркестра подчеркнула, что он "защищает симфонический репертуар всех национальностей как нематериальное наследие человечества".
https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, швейцария, музыка
Культура, Новости культуры, Швейцария, Музыка
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой
В швейцарском Невшателе украинцы выступили против концерта с русской музыкой
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости.
В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова, пишет
местный новостной сайт Arcinfo.
"Демонстрация, в которой приняли участие около тридцати человек, в основном украинские женщины и дети, прошла в четверг, 8 июня, перед храмом "Дю Ба" в Невшателе, за пятнадцать минут до начала концерта симфонического ансамбля Невшателя (ESN)", – пишут журналисты.
На фотографии протестующих, опубликованной СМИ, видно, как женщины и дети держат плакаты с антироссийскими надписями на французском языке. Однако концерт все-таки состоялся.
Пресс-служба оркестра подчеркнула, что он "защищает симфонический репертуар всех национальностей как нематериальное наследие человечества".
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