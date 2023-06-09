https://ria.ru/20230609/muzyka-1877304521.html

В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой

В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой - РИА Новости, 09.06.2023

В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой

В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:46

2023-06-09T18:46

2023-06-09T18:46

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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова, пишет местный новостной сайт Arcinfo. "Демонстрация, в которой приняли участие около тридцати человек, в основном украинские женщины и дети, прошла в четверг, 8 июня, перед храмом "Дю Ба" в Невшателе, за пятнадцать минут до начала концерта симфонического ансамбля Невшателя (ESN)", – пишут журналисты. На фотографии протестующих, опубликованной СМИ, видно, как женщины и дети держат плакаты с антироссийскими надписями на французском языке. Однако концерт все-таки состоялся. Пресс-служба оркестра подчеркнула, что он "защищает симфонический репертуар всех национальностей как нематериальное наследие человечества".

https://ria.ru/20230608/kontsert-1876890563.html

швейцария

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, швейцария, музыка