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В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой - РИА Новости, 09.06.2023
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Культура
 
18:46 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/muzyka-1877304521.html
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой - РИА Новости, 09.06.2023
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой
В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:46
2023-06-09T18:46
культура
новости культуры
швейцария
музыка
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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова, пишет местный новостной сайт Arcinfo. "Демонстрация, в которой приняли участие около тридцати человек, в основном украинские женщины и дети, прошла в четверг, 8 июня, перед храмом "Дю Ба" в Невшателе, за пятнадцать минут до начала концерта симфонического ансамбля Невшателя (ESN)", – пишут журналисты. На фотографии протестующих, опубликованной СМИ, видно, как женщины и дети держат плакаты с антироссийскими надписями на французском языке. Однако концерт все-таки состоялся. Пресс-служба оркестра подчеркнула, что он "защищает симфонический репертуар всех национальностей как нематериальное наследие человечества".
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новости культуры, швейцария, музыка
Культура, Новости культуры, Швейцария, Музыка
В Швейцарии украинцы выступили против концерта с русской музыкой

В швейцарском Невшателе украинцы выступили против концерта с русской музыкой

CC BY 2.0 / kuhnmi / Вид на Невшатель с городского замка
Вид на Невшатель с городского замка - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. В швейцарском Невшателе прошла демонстраци против концерта c участием пианистки русского происхождения Анастасии Волчок, исполнявшей музыку Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова, пишет местный новостной сайт Arcinfo.
"Демонстрация, в которой приняли участие около тридцати человек, в основном украинские женщины и дети, прошла в четверг, 8 июня, перед храмом "Дю Ба" в Невшателе, за пятнадцать минут до начала концерта симфонического ансамбля Невшателя (ESN)", – пишут журналисты.
На фотографии протестующих, опубликованной СМИ, видно, как женщины и дети держат плакаты с антироссийскими надписями на французском языке. Однако концерт все-таки состоялся.
Пресс-служба оркестра подчеркнула, что он "защищает симфонический репертуар всех национальностей как нематериальное наследие человечества".
Валентина Лисица
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