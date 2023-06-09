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В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка - РИА Новости, 09.06.2023
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Ростовская область
 
17:12 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/muzey-1877280635.html
В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка
В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка - РИА Новости, 09.06.2023
В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка
Музей зоопарка, в котором будут экспонироваться документы и исторические артефакты, посвященные работе учреждения, откроется в Ростове-на-Дону в День России, 12 РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:12
2023-06-09T17:12
ростовская область
россия
ростов-на-дону
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Музей зоопарка, в котором будут экспонироваться документы и исторические артефакты, посвященные работе учреждения, откроется в Ростове-на-Дону в День России, 12 июня, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. "Интересное событие намечается в зоопарке! Здесь откроют Музей зоопарка. Экспозиция будет состоять из подлинных документов, исторических артефактов и предметов, которые расскажут о людях, посвятивших свою жизнь развитию естественных наук", - цитирует пресс-служба администрации слова Логвиненко. Также в новом музее можно будет увидеть фотоматериалы, посвященные работе зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы, историю зоопарка с момента его зарождения. Непосредственно в день открытия в музее начнет работу совместная выставка зоопарка и Ростовского областного музея краеведения, заключивших договор о сотрудничестве, "Путь исследования: из истории естественных наук на Дону". "Музей обещает стать центром объединения людей, увлеченных историей и естественными науками, и основным помощником юных натуралистов в развитии юннатского движения", - считает глава горадминистрации. Всего в День России в Ростове-на-Дону запланировано более 50 мероприятий. Главной темой празднования в парке имени Островского станет поддержка российских военнослужащих - участников специальной военной операции. На аллеях парка будут организованы тематические экспозиции: выставка художественных работ "Донбасс – строим будущее" и фотовыставка "Традиция побеждать" о героях спецоперации. Также на территории парка будет развернут 60-метровый флаг России. В парках имени Собино и "Осенний" запланированы детская анимация, конкурсы рисунков "Люблю мою Россию", в парке имени Октября - акция "Российский триколор", в парке "Дружба" - конкурсно-игровая программа "У моей России девичьи глаза!".
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россия, ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Россия, Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка

В Ростове-на-Дону откроют музей зоопарка с документами и артефактами

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Музей зоопарка, в котором будут экспонироваться документы и исторические артефакты, посвященные работе учреждения, откроется в Ростове-на-Дону в День России, 12 июня, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Интересное событие намечается в зоопарке! Здесь откроют Музей зоопарка. Экспозиция будет состоять из подлинных документов, исторических артефактов и предметов, которые расскажут о людях, посвятивших свою жизнь развитию естественных наук", - цитирует пресс-служба администрации слова Логвиненко. Также в новом музее можно будет увидеть фотоматериалы, посвященные работе зоопарка и кружка юннатов в послевоенные годы, историю зоопарка с момента его зарождения.
Непосредственно в день открытия в музее начнет работу совместная выставка зоопарка и Ростовского областного музея краеведения, заключивших договор о сотрудничестве, "Путь исследования: из истории естественных наук на Дону". "Музей обещает стать центром объединения людей, увлеченных историей и естественными науками, и основным помощником юных натуралистов в развитии юннатского движения", - считает глава горадминистрации.
Всего в День России в Ростове-на-Дону запланировано более 50 мероприятий. Главной темой празднования в парке имени Островского станет поддержка российских военнослужащих - участников специальной военной операции. На аллеях парка будут организованы тематические экспозиции: выставка художественных работ "Донбасс – строим будущее" и фотовыставка "Традиция побеждать" о героях спецоперации. Также на территории парка будет развернут 60-метровый флаг России.
В парках имени Собино и "Осенний" запланированы детская анимация, конкурсы рисунков "Люблю мою Россию", в парке имени Октября - акция "Российский триколор", в парке "Дружба" - конкурсно-игровая программа "У моей России девичьи глаза!".
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