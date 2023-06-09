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Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
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19:46 09.06.2023 (обновлено: 19:47 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/moskva-1877315255.html
Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы
Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы - РИА Новости, 09.06.2023
Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о глобальных планах по развитию столицы на конференции "Единой России", в их числе масштабная программа модернизации... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:46
2023-06-09T19:47
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о глобальных планах по развитию столицы на конференции "Единой России", в их числе масштабная программа модернизации московских школ и полная реконструкция дорожной сети столицы, передает корреспондент РИА Новости. Мэр отметил, что в ближайшее время в Москве пройдет масштабная программа модернизации школ. В них обновят материальную базу. "Несмотря на то, что мы за этот период времени построили больше 500 образовательных учреждений - детских садов и школ, тем не менее, у нас около тысячи зданий требуют серьёзной кардинальной реновации", - сказал Собянин. По словам мэра, в ближайшее время также завершится полная реконструкция дорожной сети Москвы. "Мы полностью реконструировали дорожную сеть Москвы, все основные магистрали, развязки, пешеходные дороги. Построили еще и сквозные хордовые магистрали. И сегодня в завершающей стадии вся эта огромная махина, сеть новой дорожной сети Москвы. И никаких сомнений, что мы ее завершим в ближайшее время", - сказал Собянин. Кроме того, мэр отметил, что здравоохранение Москвы стало по качеству и доступности выше, чем у большинства мегаполисов мира. За несколько лет удалось значительно повысить продолжительность жизни москвичей. "Строится около миллиона квадратных метров стационаров Москвы, ведущих больниц. Около миллиона квадратных метров поликлиник находятся в кардинальной реконструкции. Через несколько лет большинство наших поликлиник будут реконструированы. У большинства стационаров будут первоклассные корпуса, современные, мирового уровня. Это то, что мы можем обещать своему избирателю", - подчеркнул мэр. Также Собянин напомнил, что осенью планируется запустить два Московских центральных диаметра.
https://ria.ru/20230531/sobyanin-1875209324.html
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Собянин рассказал о глобальных планах по развитию Москвы

Мэр Москвы Собянин рассказал о планах по масштабной модернизации школ и дорожных сетей

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о глобальных планах по развитию столицы на конференции "Единой России", в их числе масштабная программа модернизации московских школ и полная реконструкция дорожной сети столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр отметил, что в ближайшее время в Москве пройдет масштабная программа модернизации школ. В них обновят материальную базу.
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"Несмотря на то, что мы за этот период времени построили больше 500 образовательных учреждений - детских садов и школ, тем не менее, у нас около тысячи зданий требуют серьёзной кардинальной реновации", - сказал Собянин.
По словам мэра, в ближайшее время также завершится полная реконструкция дорожной сети Москвы.
"Мы полностью реконструировали дорожную сеть Москвы, все основные магистрали, развязки, пешеходные дороги. Построили еще и сквозные хордовые магистрали. И сегодня в завершающей стадии вся эта огромная махина, сеть новой дорожной сети Москвы. И никаких сомнений, что мы ее завершим в ближайшее время", - сказал Собянин.
Кроме того, мэр отметил, что здравоохранение Москвы стало по качеству и доступности выше, чем у большинства мегаполисов мира. За несколько лет удалось значительно повысить продолжительность жизни москвичей.
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"Строится около миллиона квадратных метров стационаров Москвы, ведущих больниц. Около миллиона квадратных метров поликлиник находятся в кардинальной реконструкции. Через несколько лет большинство наших поликлиник будут реконструированы. У большинства стационаров будут первоклассные корпуса, современные, мирового уровня. Это то, что мы можем обещать своему избирателю", - подчеркнул мэр.
Также Собянин напомнил, что осенью планируется запустить два Московских центральных диаметра.
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