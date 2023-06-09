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Москва обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил Собянин - РИА Новости, 09.06.2023
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18:30 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/moskva-1877304107.html
Москва обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил Собянин
Москва обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил Собянин - РИА Новости, 09.06.2023
Москва обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил Собянин
Москва достойно поможет экономике страны и обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:30
2023-06-09T18:30
москва
общество
сергей собянин
единая россия
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва достойно поможет экономике страны и обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что первостепенная задача – обеспечить экономику города, обеспечить социальную защищенность жителей, несмотря ни на что. "И сделать все, чтобы поддержать наших ребят, бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на фронте. Сделать всё для победы! Для этого надо сконцентрироваться, сделать так, чтобы мы были консолидированы, чтобы шли к победе. И тогда у нас все получится. Благодаря вам, благодаря москвичам", - сказал Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".
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москва, общество, сергей собянин, единая россия, безопасность, россия
Москва, Общество, Сергей Собянин, Единая Россия, Безопасность, Россия
Москва обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил Собянин

Собянин: Москва поможет экономике страны и обеспечит все, что необходимо для фронта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва достойно поможет экономике страны и обеспечит все, что необходимо для фронта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что первостепенная задача – обеспечить экономику города, обеспечить социальную защищенность жителей, несмотря ни на что.
"И сделать все, чтобы поддержать наших ребят, бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину на фронте. Сделать всё для победы! Для этого надо сконцентрироваться, сделать так, чтобы мы были консолидированы, чтобы шли к победе. И тогда у нас все получится. Благодаря вам, благодаря москвичам", - сказал Собянин в ходе встречи с активом регионального отделения партии "Единая Россия".
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Вчера, 17:40
 
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