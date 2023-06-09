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Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей - РИА Новости, 09.06.2023
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11:32 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html
Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей
Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей - РИА Новости, 09.06.2023
Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей
На платформенном участке строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж алюминиевых панелей, сообщил заммэра... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:32
2023-06-09T11:32
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На платформенном участке строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж алюминиевых панелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На верхней части путевых стен начался монтаж алюминиевых панелей медного и серого цветов. Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра. Нижнюю часть путевых стен облицовывают черным габбро", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.Как указывается в нем, на платформе алюминиевыми панелями медного оттенка облицуют 46 колонн. Дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного цветов. В едином стиле с платформой ведется отделка двух входных вестибюлей.В вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны – под нержавеющую сталь. При отделке наклонного хода эскалаторов, которые свяжут вестибюли с платформой, предполагается использовать плиты из гранатового амфиболита, добавляется в сообщении.На участке продления салатовой ветки метро, помимо станции "Лианозово", строятся станции "Яхромская" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
https://realty.ria.ru/20230605/bochkarev-1876162598.html
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. На платформенном участке строящейся станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро начался монтаж алюминиевых панелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На верхней части путевых стен начался монтаж алюминиевых панелей медного и серого цветов. Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра. Нижнюю часть путевых стен облицовывают черным габбро", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.
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Как указывается в нем, на платформе алюминиевыми панелями медного оттенка облицуют 46 колонн. Дизайн-проект платформенного участка предусматривает оформление, где будут чередоваться элементы темно-серого и медного цветов. В едином стиле с платформой ведется отделка двух входных вестибюлей.
В вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны – под нержавеющую сталь. При отделке наклонного хода эскалаторов, которые свяжут вестибюли с платформой, предполагается использовать плиты из гранатового амфиболита, добавляется в сообщении.
На участке продления салатовой ветки метро, помимо станции "Лианозово", строятся станции "Яхромская" и "Физтех". Их открытие должно улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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