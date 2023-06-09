https://ria.ru/20230609/mordoviya-1877277509.html
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов - РИА Новости, 09.06.2023
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:00
2023-06-09T17:00
2023-06-09T17:00
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность труда" на встрече с заместителем министра экономического развития России Муратом Керефовым, сообщает пресс-служба главы республики. Замглавы Минэкономразвития РФ прибыл в Мордовию с рабочим визитом, в ходе которого провел совещание с участием представителей крупного и среднего бизнеса, а также посетил крупные предприятия республики - "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные системы". "Мордовия в числе пилотных регионов начала внедрять региональный инвестиционный стандарт. Действует единое окно для работы с инвесторами, ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сетям и сокращению сроков технического присоединения", - говорится в сообщении. Как отметил замглавы Минэкономразвития РФ, Мордовия системно решает задачу привлечения инвестиций. "Мы, со своей стороны, на федеральном уровне курируем эту работу и предлагаем бизнесу новые меры поддержки. Одна из них — механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. СЗПК — единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации инвестпроектов. А именно – условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Мы видим заинтересованность предприятий Мордовии в заключении таких соглашений и прорабатываем все поступающие заявки", — приводятся в сообщении слова Керефова. Глава Мордовии подчеркнул, как важно для республики подключение к этой системе, отметив, что сейчас в регионе планируется заключение двух соглашений на федеральном уровне и одного на региональном уровне с общим объемом инвестиций 5,8 миллиарда рублей. "В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал - за первый квартал этого года прирост составил 68% к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим - по прошлому году прирост составил 15%", - сказал Здунов. Он назвал два больших проекта - создание особой экономической зоны на площадках "Лисмы" и в Лямбирском районе (заявка подана, есть крупный инвестор) и расширение территории опережающего развития в Рузаевке. Глава Мордовии отметил также значимость участия республики в реализации национального проекта "Производительность труда", в котором активно задействованы 49 местных предприятий. Так, предприятие "Биохимик" благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления. Предприятию "Оптиковолоконные системы" благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23% повысить производительность завода. Мордовия также активно запустила платформу обратной связи, которая помогает предпринимателям направлять запросы по проблемным вопросам, а также быстро решать их. "Глава Мордовии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региона и подчеркнул, что республика будет использовать весь инструментарий, направленный на повышение инвестиционной активности в регионе", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html
https://ria.ru/20221117/zhkkh-1832266649.html
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республика мордовия, артем здунов, россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
Глава Мордовии Здунов рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность труда" на встрече с заместителем министра экономического развития России Муратом Керефовым, сообщает пресс-служба главы республики.
Замглавы Минэкономразвития
РФ прибыл в Мордовию с рабочим визитом, в ходе которого провел совещание с участием представителей крупного и среднего бизнеса, а также посетил крупные предприятия республики - "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные системы".
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"Мордовия в числе пилотных регионов начала внедрять региональный инвестиционный стандарт. Действует единое окно для работы с инвесторами, ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сетям и сокращению сроков технического присоединения", - говорится в сообщении.
Как отметил замглавы Минэкономразвития РФ, Мордовия системно решает задачу привлечения инвестиций. "Мы, со своей стороны, на федеральном уровне курируем эту работу и предлагаем бизнесу новые меры поддержки. Одна из них — механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. СЗПК — единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации инвестпроектов. А именно – условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Мы видим заинтересованность предприятий Мордовии в заключении таких соглашений и прорабатываем все поступающие заявки", — приводятся в сообщении слова Керефова.
Глава Мордовии подчеркнул, как важно для республики подключение к этой системе, отметив, что сейчас в регионе планируется заключение двух соглашений на федеральном уровне и одного на региональном уровне с общим объемом инвестиций 5,8 миллиарда рублей. "В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал - за первый квартал этого года прирост составил 68% к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим - по прошлому году прирост составил 15%", - сказал Здунов.
Он назвал два больших проекта - создание особой экономической зоны на площадках "Лисмы" и в Лямбирском районе (заявка подана, есть крупный инвестор) и расширение территории опережающего развития в Рузаевке.
Глава Мордовии отметил также значимость участия республики в реализации национального проекта "Производительность труда", в котором активно задействованы 49 местных предприятий. Так, предприятие "Биохимик" благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления.
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Предприятию "Оптиковолоконные системы" благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23% повысить производительность завода.
Мордовия также активно запустила платформу обратной связи, которая помогает предпринимателям направлять запросы по проблемным вопросам, а также быстро решать их.
"Глава Мордовии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региона и подчеркнул, что республика будет использовать весь инструментарий, направленный на повышение инвестиционной активности в регионе", - отмечается в сообщении.
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