Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/mordoviya-1877277509.html
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов - РИА Новости, 09.06.2023
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:00
2023-06-09T17:00
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность труда" на встрече с заместителем министра экономического развития России Муратом Керефовым, сообщает пресс-служба главы республики. Замглавы Минэкономразвития РФ прибыл в Мордовию с рабочим визитом, в ходе которого провел совещание с участием представителей крупного и среднего бизнеса, а также посетил крупные предприятия республики - "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные системы". "Мордовия в числе пилотных регионов начала внедрять региональный инвестиционный стандарт. Действует единое окно для работы с инвесторами, ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сетям и сокращению сроков технического присоединения", - говорится в сообщении. Как отметил замглавы Минэкономразвития РФ, Мордовия системно решает задачу привлечения инвестиций. "Мы, со своей стороны, на федеральном уровне курируем эту работу и предлагаем бизнесу новые меры поддержки. Одна из них — механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. СЗПК — единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации инвестпроектов. А именно – условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Мы видим заинтересованность предприятий Мордовии в заключении таких соглашений и прорабатываем все поступающие заявки", — приводятся в сообщении слова Керефова. Глава Мордовии подчеркнул, как важно для республики подключение к этой системе, отметив, что сейчас в регионе планируется заключение двух соглашений на федеральном уровне и одного на региональном уровне с общим объемом инвестиций 5,8 миллиарда рублей. "В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал - за первый квартал этого года прирост составил 68% к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим - по прошлому году прирост составил 15%", - сказал Здунов. Он назвал два больших проекта - создание особой экономической зоны на площадках "Лисмы" и в Лямбирском районе (заявка подана, есть крупный инвестор) и расширение территории опережающего развития в Рузаевке. Глава Мордовии отметил также значимость участия республики в реализации национального проекта "Производительность труда", в котором активно задействованы 49 местных предприятий. Так, предприятие "Биохимик" благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления. Предприятию "Оптиковолоконные системы" благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23% повысить производительность завода. Мордовия также активно запустила платформу обратной связи, которая помогает предпринимателям направлять запросы по проблемным вопросам, а также быстро решать их. "Глава Мордовии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региона и подчеркнул, что республика будет использовать весь инструментарий, направленный на повышение инвестиционной активности в регионе", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html
https://ria.ru/20221117/zhkkh-1832266649.html
https://ria.ru/20230530/mordoviya-1875070430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c20e8bafde04605d9ebf3e2c0aa59050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика мордовия, артем здунов, россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава Мордовии рассказал о способах стимулирования активности инвесторов

Глава Мордовии Здунов рассказал о способах стимулирования активности инвесторов

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, а также реализацию нацпроекта "Производительность труда" на встрече с заместителем министра экономического развития России Муратом Керефовым, сообщает пресс-служба главы республики.
Замглавы Минэкономразвития РФ прибыл в Мордовию с рабочим визитом, в ходе которого провел совещание с участием представителей крупного и среднего бизнеса, а также посетил крупные предприятия республики - "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные системы".
Хранение плазмы
В Мордовии появится плазмоцентр федерального значения
7 июня, 18:36
"Мордовия в числе пилотных регионов начала внедрять региональный инвестиционный стандарт. Действует единое окно для работы с инвесторами, ведется работа по повышению прозрачности механизмов подключения бизнеса к коммунальным сетям и сокращению сроков технического присоединения", - говорится в сообщении.
Как отметил замглавы Минэкономразвития РФ, Мордовия системно решает задачу привлечения инвестиций. "Мы, со своей стороны, на федеральном уровне курируем эту работу и предлагаем бизнесу новые меры поддержки. Одна из них — механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. СЗПК — единственный механизм, который совмещает компенсацию инфраструктурных затрат и неизменность условий реализации инвестпроектов. А именно – условий налогообложения, землепользования, градостроения, порядка предоставления мер господдержки. Мы видим заинтересованность предприятий Мордовии в заключении таких соглашений и прорабатываем все поступающие заявки", — приводятся в сообщении слова Керефова.
Глава Мордовии подчеркнул, как важно для республики подключение к этой системе, отметив, что сейчас в регионе планируется заключение двух соглашений на федеральном уровне и одного на региональном уровне с общим объемом инвестиций 5,8 миллиарда рублей. "В Мордовии мы видим положительную динамику по росту инвестиций в основной капитал - за первый квартал этого года прирост составил 68% к аналогичному периоду 2022 года. Мы серьезно перестроили работу с бизнесом. В прошлом году из фонда развития промышленности выдали средств почти в пять раз больше, чем в предыдущие пять лет. Эти вложения постепенно переходят в рабочие места и налоги, и мы это видим - по прошлому году прирост составил 15%", - сказал Здунов.
Он назвал два больших проекта - создание особой экономической зоны на площадках "Лисмы" и в Лямбирском районе (заявка подана, есть крупный инвестор) и расширение территории опережающего развития в Рузаевке.
Глава Мордовии отметил также значимость участия республики в реализации национального проекта "Производительность труда", в котором активно задействованы 49 местных предприятий. Так, предприятие "Биохимик" благодаря участию в нацпроекте на 27% увеличило объем производства лекарств в ампулах и на четверть сократило срок их изготовления.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Глава Мордовии заявил о необходимости модернизации ЖКХ
17 ноября 2022, 17:20
Предприятию "Оптиковолоконные системы" благодаря стандартизации процедур, наладке производственных процессов удалось на 23% повысить производительность завода.
Мордовия также активно запустила платформу обратной связи, которая помогает предпринимателям направлять запросы по проблемным вопросам, а также быстро решать их.
"Глава Мордовии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региона и подчеркнул, что республика будет использовать весь инструментарий, направленный на повышение инвестиционной активности в регионе", - отмечается в сообщении.
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Мордовия получит субсидию на создание мусоросортировочного комплекса
30 мая, 14:26
 
Республика МордовияРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссияЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала