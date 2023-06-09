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Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС - РИА Новости, 09.06.2023
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20:06 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/moldavia-1877318922.html
Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС
Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС - РИА Новости, 09.06.2023
Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС
Наличие приднестровского конфликта является проблемой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, решать этот вопрос придется на переговорах, заявил глава... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:06
2023-06-09T20:06
в мире
молдавия
украина
кишинев
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Наличие приднестровского конфликта является проблемой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, решать этот вопрос придется на переговорах, заявил глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. "Конечно, это не облегчит путь. Это одна из проблем, которая явно существует. Но я считаю, что у Молдавии есть хорошая отправная точка, потому что тема Приднестровья с практической точки зрения является частью европейской интеграции", - заявил Мажейкс в интервью порталу Deschide, отвечая на вопрос, может ли приднестровский конфликт помешать евроинтеграции республики. Он отметил, что приднестровский регион уже частично следует по пути реинтеграции хотя бы потому, что пользуется возможностями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) с Молдавией. По его словам, две трети приднестровского экспорта идет на рынки стран ЕС. Мажейкс отмечает, что вопрос урегулирования приднестровского конфликта непременно будет поднят, когда начнутся переговоры о вступлении Молдавии в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, майя санду, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия
Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС

Посол ЕС в Мажейкс: приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Наличие приднестровского конфликта является проблемой на пути вступления Молдавии в Евросоюз, решать этот вопрос придется на переговорах, заявил глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
"Конечно, это не облегчит путь. Это одна из проблем, которая явно существует. Но я считаю, что у Молдавии есть хорошая отправная точка, потому что тема Приднестровья с практической точки зрения является частью европейской интеграции", - заявил Мажейкс в интервью порталу Deschide, отвечая на вопрос, может ли приднестровский конфликт помешать евроинтеграции республики.
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Он отметил, что приднестровский регион уже частично следует по пути реинтеграции хотя бы потому, что пользуется возможностями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) с Молдавией. По его словам, две трети приднестровского экспорта идет на рынки стран ЕС.
Мажейкс отмечает, что вопрос урегулирования приднестровского конфликта непременно будет поднят, когда начнутся переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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