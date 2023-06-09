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Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять

Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять - РИА Новости, 09.06.2023

Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:06

2023-06-09T10:06

2023-06-09T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

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россия

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше нельзя. "И (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, и (экс-лидер Франции Франсуа - ред.) Олланд и (бывший британский премьер - ред.) Борис Джонсон абсолютно открыто расписались в том, о чем мы давно говорили, что с Киевом договориться невозможно. А теперь мы еще узнали, что вопреки заявлениям публичным, которые делались со стороны Германии, Франции, других стран, никто и не требовал, и даже, что с учетом того, что Германия, Франция были гарантами выполнения минских соглашений, они этого и не планировали, они использовали это время", - сказал Пушилин РИА Новости. Он признался, что не сильно удивился самому факту, но теперь доверие к Европе потеряно. "Удивился, может быть, такой открытой констатации, что они в этом расписались, что им доверять нельзя, что их слово, что их подпись в данной ситуации не стоит ничего. Как без какого-то элементарного доверия, о чем можно говорить? Вот сейчас можно же, вы понимаете, теоретически можно было бы договориться с ними о чем угодно. И они бы там расписались и вышли на какие-то пресс-конференции. А где гарантия теперь, что они это выполнят? Они разрушили основные столпы международных отношений", - подчеркнул врио главы ДНР. Как отметил Пушилин, европейские страны стали "марионеточными по характеру действий" и делают многое в ущерб своим гражданам, но в интересах США. Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр