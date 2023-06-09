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Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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10:06 09.06.2023 (обновлено: 12:35 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/minsk-1877137299.html
Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять
Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять - РИА Новости, 09.06.2023
Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять
Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:06
2023-06-09T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше нельзя. "И (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, и (экс-лидер Франции Франсуа - ред.) Олланд и (бывший британский премьер - ред.) Борис Джонсон абсолютно открыто расписались в том, о чем мы давно говорили, что с Киевом договориться невозможно. А теперь мы еще узнали, что вопреки заявлениям публичным, которые делались со стороны Германии, Франции, других стран, никто и не требовал, и даже, что с учетом того, что Германия, Франция были гарантами выполнения минских соглашений, они этого и не планировали, они использовали это время", - сказал Пушилин РИА Новости. Он признался, что не сильно удивился самому факту, но теперь доверие к Европе потеряно. "Удивился, может быть, такой открытой констатации, что они в этом расписались, что им доверять нельзя, что их слово, что их подпись в данной ситуации не стоит ничего. Как без какого-то элементарного доверия, о чем можно говорить? Вот сейчас можно же, вы понимаете, теоретически можно было бы договориться с ними о чем угодно. И они бы там расписались и вышли на какие-то пресс-конференции. А где гарантия теперь, что они это выполнят? Они разрушили основные столпы международных отношений", - подчеркнул врио главы ДНР. Как отметил Пушилин, европейские страны стали "марионеточными по характеру действий" и делают многое в ущерб своим гражданам, но в интересах США. Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230409/olland-1864065891.html
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Минские соглашения, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять

Пушилин заявил, что западным лидерам после их слов о Минских соглашениях нельзя доверять

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше нельзя.
"И (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, и (экс-лидер Франции Франсуа - ред.) Олланд и (бывший британский премьер - ред.) Борис Джонсон абсолютно открыто расписались в том, о чем мы давно говорили, что с Киевом договориться невозможно. А теперь мы еще узнали, что вопреки заявлениям публичным, которые делались со стороны Германии, Франции, других стран, никто и не требовал, и даже, что с учетом того, что Германия, Франция были гарантами выполнения минских соглашений, они этого и не планировали, они использовали это время", - сказал Пушилин РИА Новости.
Он признался, что не сильно удивился самому факту, но теперь доверие к Европе потеряно. "Удивился, может быть, такой открытой констатации, что они в этом расписались, что им доверять нельзя, что их слово, что их подпись в данной ситуации не стоит ничего. Как без какого-то элементарного доверия, о чем можно говорить? Вот сейчас можно же, вы понимаете, теоретически можно было бы договориться с ними о чем угодно. И они бы там расписались и вышли на какие-то пресс-конференции. А где гарантия теперь, что они это выполнят? Они разрушили основные столпы международных отношений", - подчеркнул врио главы ДНР. Как отметил Пушилин, европейские страны стали "марионеточными по характеру действий" и делают многое в ущерб своим гражданам, но в интересах США.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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