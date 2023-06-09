Пушилин заявил, что западным лидерам нельзя доверять
Пушилин заявил, что западным лидерам после их слов о Минских соглашениях нельзя доверять
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости выразил мнение, что после признания западных лидеров о настоящих целях минских соглашений доверять им больше нельзя.
"И (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, и (экс-лидер Франции Франсуа - ред.) Олланд и (бывший британский премьер - ред.) Борис Джонсон абсолютно открыто расписались в том, о чем мы давно говорили, что с Киевом договориться невозможно. А теперь мы еще узнали, что вопреки заявлениям публичным, которые делались со стороны Германии, Франции, других стран, никто и не требовал, и даже, что с учетом того, что Германия, Франция были гарантами выполнения минских соглашений, они этого и не планировали, они использовали это время", - сказал Пушилин РИА Новости.
Он признался, что не сильно удивился самому факту, но теперь доверие к Европе потеряно. "Удивился, может быть, такой открытой констатации, что они в этом расписались, что им доверять нельзя, что их слово, что их подпись в данной ситуации не стоит ничего. Как без какого-то элементарного доверия, о чем можно говорить? Вот сейчас можно же, вы понимаете, теоретически можно было бы договориться с ними о чем угодно. И они бы там расписались и вышли на какие-то пресс-конференции. А где гарантия теперь, что они это выполнят? Они разрушили основные столпы международных отношений", - подчеркнул врио главы ДНР. Как отметил Пушилин, европейские страны стали "марионеточными по характеру действий" и делают многое в ущерб своим гражданам, но в интересах США.