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Минометный расчет подавил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
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05:50 09.06.2023 (обновлено: 06:26 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/minomety-1877117719.html
Минометный расчет подавил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Минометный расчет подавил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
Минометный расчет подавил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Минометный расчет Вооруженных сил России подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на Запорожском направлении, передает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T05:50
2023-06-09T06:26
специальная военная операция на украине
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Минометный расчет Вооруженных сил России подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Воздушная разведка российских подразделений выявила скопление живой силы противника у опорного пункта. В результате слаженной работы оператора беспилотников и минометного расчета активность противника была подавлена", — сообщил журналист.Российский военный рассказал РИА Новости, что обстановка на этом участке фронта напряженная, но подразделение справляется. &quot;Противник не применяет каких-то сверхспособностей. Он делает все по классике, и мы все его шаги заранее угадываем&quot;, — отметил он.Позднее командир подразделения Вооруженных сил России заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса уничтожил две БМП Bradley украинских боевиков, отражая попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на этом направлении.В четверг вечером глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что о возобновлении активных боевых действий в области. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, накануне украинские военные численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев они потеряла до 350 солдат и 30 танков.
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877115881.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Минометный расчет подавил опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Минометный расчет подавил опорный пункт противника на Запорожском направлении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинометный расчет ВДВ Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Минометный расчет ВДВ Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Минометный расчет ВДВ Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Минометный расчет Вооруженных сил России подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Воздушная разведка российских подразделений выявила скопление живой силы противника у опорного пункта. В результате слаженной работы оператора беспилотников и минометного расчета активность противника была подавлена", — сообщил журналист.
Российский военный рассказал РИА Новости, что обстановка на этом участке фронта напряженная, но подразделение справляется.
«

"Противник не применяет каких-то сверхспособностей. Он делает все по классике, и мы все его шаги заранее угадываем", — отметил он.

Позднее командир подразделения Вооруженных сил России заявил, что расчет противотанкового ракетного комплекса уничтожил две БМП Bradley украинских боевиков, отражая попытку атаки на участке линии боевого соприкосновения на этом направлении.
В четверг вечером глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что о возобновлении активных боевых действий в области. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, накануне украинские военные численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев они потеряла до 350 солдат и 30 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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