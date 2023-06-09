https://ria.ru/20230609/medved-1877315487.html
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника - РИА Новости, 09.06.2023
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника
История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:47
2023-06-09T19:47
2023-06-09T19:47
вашингтон (штат)
мэриленд
сша
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не пострадал, сообщает городская полиция. Утром в пятницу правоохранительные органы Вашингтона опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве медведя. Судя по опубликованному адресу инцидента, животное было обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. Вскоре стало известно, что медведь спустился с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов. Полиция рекомендовала жителям района не выходить на улицу. "Медведя усыпили, он спит во дворе дома... Ветеринар из столичного зоопарка на месте с животным, там также находятся специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд", - сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter. Пользователи соцсетей радуются, что инцидент завершился благополучно, просят власти сделать всё, чтобы животное вернулось в среду обитания, и придумывают имена мохнатому туристу. Появление медведей в жилых районах столичного региона США участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители районов штата Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.
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вашингтон (штат), мэриленд, сша
Вашингтон (штат), Мэриленд, США
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника
Полиция поймала разгуливавшего по Вашингтону медведя, никто из жителей не пострадал
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не пострадал, сообщает городская полиция.
Утром в пятницу правоохранительные органы Вашингтона опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве медведя. Судя по опубликованному адресу инцидента, животное было обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. Вскоре стало известно, что медведь спустился с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов. Полиция рекомендовала жителям района не выходить на улицу.
"Медведя усыпили, он спит во дворе дома... Ветеринар из столичного зоопарка на месте с животным, там также находятся специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд", - сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter.
Пользователи соцсетей радуются, что инцидент завершился благополучно, просят власти сделать всё, чтобы животное вернулось в среду обитания, и придумывают имена мохнатому туристу.
Появление медведей в жилых районах столичного региона США участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители районов штата Мэриленд
в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии
.
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