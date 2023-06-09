Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/medved-1877315487.html
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника - РИА Новости, 09.06.2023
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника
История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:47
2023-06-09T19:47
вашингтон (штат)
мэриленд
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877307800_0:0:1794:1010_1920x0_80_0_0_79738bffe9f382204c396d2f5e9ad9d1.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не пострадал, сообщает городская полиция. Утром в пятницу правоохранительные органы Вашингтона опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве медведя. Судя по опубликованному адресу инцидента, животное было обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. Вскоре стало известно, что медведь спустился с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов. Полиция рекомендовала жителям района не выходить на улицу. "Медведя усыпили, он спит во дворе дома... Ветеринар из столичного зоопарка на месте с животным, там также находятся специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд", - сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter. Пользователи соцсетей радуются, что инцидент завершился благополучно, просят власти сделать всё, чтобы животное вернулось в среду обитания, и придумывают имена мохнатому туристу. Появление медведей в жилых районах столичного региона США участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители районов штата Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.
https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html
вашингтон (штат)
мэриленд
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877307800_199:0:1794:1196_1920x0_80_0_0_aaffcf5ede58ee6ca274487693a6b3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), мэриленд, сша
Вашингтон (штат), Мэриленд, США
В Вашингтоне поймали медведя-путешественника

Полиция поймала разгуливавшего по Вашингтону медведя, никто из жителей не пострадал

© AP Photo / Andrew HarnikМедведь в Вашингтоне
Медведь в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Медведь в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. История с гуляющим по столице США медведем закончилась без происшествий, зверя ввели в сон, за его состоянием следит ветеринар, от лап хищника никто не пострадал, сообщает городская полиция.
Утром в пятницу правоохранительные органы Вашингтона опубликовали в Twitter фотографию затаившегося на дереве медведя. Судя по опубликованному адресу инцидента, животное было обнаружено на северо-восточной окраине города в 5,5 километрах от Белого дома. Вскоре стало известно, что медведь спустился с дерева и разгуливает по дворам близлежащих домов. Полиция рекомендовала жителям района не выходить на улицу.
"Медведя усыпили, он спит во дворе дома... Ветеринар из столичного зоопарка на месте с животным, там также находятся специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд", - сообщила полиция в своем аккаунте в Twitter.
Пользователи соцсетей радуются, что инцидент завершился благополучно, просят власти сделать всё, чтобы животное вернулось в среду обитания, и придумывают имена мохнатому туристу.
Появление медведей в жилых районах столичного региона США участилось в последнее время. Сообщения о черных медведях во дворах регулярно публикуют жители районов штата Мэриленд в окрестностях Вашингтона, подобные инциденты зафиксированы и в соседней Виргинии.
Грибники в лесу - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
3 июня, 09:55
 
Вашингтон (штат)МэрилендСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала