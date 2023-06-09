https://ria.ru/20230609/medali-1877203074.html

Отличившиеся на Запорожском направлении добровольцы получили первые медали

Отличившиеся на Запорожском направлении добровольцы получили первые медали - РИА Новости, 09.06.2023

Отличившиеся на Запорожском направлении добровольцы получили первые медали

Отличившиеся в боях по отражению украинского контрнаступления на запорожском направлении связисты добровольческого отряда БАРС-1 с позывными "Правнук" и "Глем"... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:38

2023-06-09T13:38

2023-06-09T13:38

россия

безопасность

вооруженные силы рф

сергей шойгу

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отличившиеся в боях по отражению украинского контрнаступления на запорожском направлении связисты добровольческого отряда БАРС-1 с позывными "Правнук" и "Глем" получили первые медали "За храбрость в бою", учрежденные советом командиров добровольческих подразделений. По словам бойцов, в ходе украинского наступления они выполняли наладку связи для роты на передовой под плотным непрекращающимся артиллерийским и стрелковым обстрелом противника, поставленная задача была выполнена. Кроме того, связист "Правнук" помог эвакуировать раненого. "Решением совета командиров отрядов, которые в него входят, учредил специальную медаль "За храбрость в бою", и сегодня прошло первое вручение самым отличившимся бойцам нашего первого отряда, который участвовал в составе 70-го полка в отражении ночной и утренней атаки противника. Сегодня первые двое наших бойцов-связистов получили эти награды", - сообщил начальник научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин на награждении бойцов. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230602/nagrazhdenie-1875708376.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, дмитрий рогозин