https://ria.ru/20230609/marinka-1877197107.html

В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке

В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке - РИА Новости, 09.06.2023

В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке

Украинские войска около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но эти планы были раскрыты российской разведкой и ВС РФ нанесли артиллерийский удар... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:29

2023-06-09T13:29

2023-06-09T13:38

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ян гагин

вооруженные силы украины

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6c07668d6a938e3d40779e468ba523.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но эти планы были раскрыты российской разведкой и ВС РФ нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену, сообщил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник ранее был отброшен на окраины Марьинки, и сейчас идет будничная боевая работа. Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ), мы нанесли удар. Артиллерией были уничтожены и техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав. То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя", - рассказал Гагин. По его словам, на сегодняшний день силы РФ "в целом успешно" отбивают атаки противника по всей линии фронта. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230609/tank-1877121279.html

россия

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, донецк