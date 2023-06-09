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В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 09.06.2023 (обновлено: 13:38 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/marinka-1877197107.html
В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке
В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке - РИА Новости, 09.06.2023
В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке
Украинские войска около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но эти планы были раскрыты российской разведкой и ВС РФ нанесли артиллерийский удар... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:29
2023-06-09T13:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
донецк
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но эти планы были раскрыты российской разведкой и ВС РФ нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену, сообщил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Противник ранее был отброшен на окраины Марьинки, и сейчас идет будничная боевая работа. Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ), мы нанесли удар. Артиллерией были уничтожены и техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав. То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя", - рассказал Гагин. По его словам, на сегодняшний день силы РФ "в целом успешно" отбивают атаки противника по всей линии фронта. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230609/tank-1877121279.html
россия
донецкая народная республика
донецк
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россия, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Донецк
В ДНР рассказали об операции российских военных против ВСУ в Марьинке

Советник Пушилина Гагин сообщил, что ВС России разбили резервы ВСУ в Марьинке месяц назад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска около месяца назад пытались провести ротацию в Марьинке, но эти планы были раскрыты российской разведкой и ВС РФ нанесли артиллерийский удар по резервам, которые пришли на замену, сообщил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Противник ранее был отброшен на окраины Марьинки, и сейчас идет будничная боевая работа. Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ), мы нанесли удар. Артиллерией были уничтожены и техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав. То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя", - рассказал Гагин.
По его словам, на сегодняшний день силы РФ "в целом успешно" отбивают атаки противника по всей линии фронта.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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