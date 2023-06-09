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Над Луганском, предположительно, сбили воздушную цель
Над Луганском, предположительно, сбили воздушную цель - РИА Новости, 09.06.2023
Над Луганском, предположительно, сбили воздушную цель
Над Луганском система ПВО, предположительно, сбила воздушную цель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:18
2023-06-09T19:18
2023-06-09T19:18
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Над Луганском система ПВО, предположительно, сбила воздушную цель, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что взрыв от попадания был слышен во всем городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Над Луганском, предположительно, сбили воздушную цель
Над Луганском система ПВО, предположительно, сбила воздушную цель