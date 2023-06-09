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Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 09.06.2023

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:34

2023-06-09T14:34

2023-06-09T14:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 июня по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): по улице Батищева, 11 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Адексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка подорвался подросток 2009 года рождения. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877194236.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия