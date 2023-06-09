https://ria.ru/20230609/kuzbass-1877157245.html

Тепличные хозяйства Кузбасса наращивают поставки овощей жителям региона

Тепличные хозяйства Кузбасса наращивают поставки овощей жителям региона - РИА Новости, 09.06.2023

Тепличные хозяйства Кузбасса наращивают поставки овощей жителям региона

Тепличные хозяйства Кузбасса уверенно наращивают поставки свежих овощей для жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:23

2023-06-09T11:23

2023-06-09T11:23

кемеровская область

сергей цивилев

кемерово

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КЕМЕРОВО, 9 июн – РИА Новости. Тепличные хозяйства Кузбасса уверенно наращивают поставки свежих овощей для жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "За пять месяцев 2023 года в тепличных хозяйствах области выращено 7,59 тысячи тонн продукции. Урожай огурцов составил 5,7 тысячи тонн, томатов – 1,65 тысячи тонн, зеленных культур – 230 тонн. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 24% больше, чем за январь-май 2021 года", – говорится в сообщении. "Самообеспеченность Кузбасса овощами составляет 44,6%. Аграрии ежегодно наращивают объемы производства тепличной продукции, и в продажу поступает больше свежих овощей и зелени по доступным ценам. Наша задача – выйти на полное обеспечение потребности региона в натуральной продукции. В условиях сибирского климата ставку делаем именно на тепличное выращивание и помогаем хозяйствам, которые развивают этот вид сельхозпроизводства", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что тепличные хозяйства Кузбасса могут претендовать на получение кредитов по льготной ставке от 1% до 5% – как краткосрочных (до года), так и инвестиционных (от 2 до 12 лет). За 2022 год льготные краткосрочные кредиты были предоставлены на сумму 200 миллионов рублей. За 5 месяцев 2023 года предприятия, выращивающие овощи в закрытом грунте, уже получили кредитование на аналогичную сумму. Выращиванием овощей занимаются пять тепличных хозяйств в Кемеровском, Новокузнецком, Беловском и Яшкинском округах. Общая площадь теплиц превышает 28 гектаров. Крупнейшими поставщиками овощной продукции защищенного грунта являются: ООО "КДВ Яшкинские Теплицы" (площадь 9,8 га, производственная мощность более 7 тысяч тонн овощей в год), ОАО "Суховский" (площадь 8,9 га, мощность более 5 тысячи тонн овощей в год) и ООО "АгроЭлитИнвест" (площадь 5 га, мощность более 3 тысяч тонн овощей в год). В теплицах выращивают огурцы, томаты и зеленные культуры (салат, руколу, базилик).

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

кемеровская область

кемерово

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев, кемерово