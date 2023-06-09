https://ria.ru/20230609/kursk-1877262544.html
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы - РИА Новости, 09.06.2023
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:16
2023-06-09T16:16
2023-06-09T17:28
происшествия
курск
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Глава Курской области уточнил, что сегодня днем беспилотник потерпел крушение на территории резервуарного парка. На промышленном объекте не зафиксировали повреждений и разрушений."Ситуация под контролем", — подчеркнул Старовойт.Сейчас на месте, где рухнул дрон, работают спецслужбы.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, роман старовойт, курская область
Происшествия, Курск, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
Губернатор Старовойт: беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске, повреждений нет