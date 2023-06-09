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В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 09.06.2023 (обновлено: 17:28 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/kursk-1877262544.html
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы - РИА Новости, 09.06.2023
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:16
2023-06-09T17:28
происшествия
курск
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Глава Курской области уточнил, что сегодня днем беспилотник потерпел крушение на территории резервуарного парка. На промышленном объекте не зафиксировали повреждений и разрушений."Ситуация под контролем", — подчеркнул Старовойт.Сейчас на месте, где рухнул дрон, работают спецслужбы.
https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html
курск
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происшествия, курск, роман старовойт, курская область
Происшествия, Курск, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

Губернатор Старовойт: беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске, повреждений нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Глава Курской области уточнил, что сегодня днем беспилотник потерпел крушение на территории резервуарного парка. На промышленном объекте не зафиксировали повреждений и разрушений.
«
"Ситуация под контролем", — подчеркнул Старовойт.
Сейчас на месте, где рухнул дрон, работают спецслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскРоман СтаровойтКурская область
 
 
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