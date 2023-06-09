https://ria.ru/20230609/kursk-1877262544.html

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы - РИА Новости, 09.06.2023

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы

В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:16

2023-06-09T16:16

2023-06-09T17:28

происшествия

курск

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курске в районе нефтебазы упал БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Глава Курской области уточнил, что сегодня днем беспилотник потерпел крушение на территории резервуарного парка. На промышленном объекте не зафиксировали повреждений и разрушений."Ситуация под контролем", — подчеркнул Старовойт.Сейчас на месте, где рухнул дрон, работают спецслужбы.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877188038.html

курск

курская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, курск, роман старовойт, курская область