https://ria.ru/20230609/kurs-1877135641.html

Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля

Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля - РИА Новости, 09.06.2023

Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:54

2023-06-09T09:54

2023-06-09T09:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 9.42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля. Курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля, евро - на 39 копеек, до 89,48 рубля.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, доллар, курс рубля, курс доллара