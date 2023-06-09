https://ria.ru/20230609/kurs-1877135641.html
Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля
Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля - РИА Новости, 09.06.2023
Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:54
2023-06-09T09:54
2023-06-09T09:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 7 апреля текущего года, следует из данных торговой площадки. К 9.42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля. Курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля, евро - на 39 копеек, до 89,48 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар, курс рубля, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Курс рубля, Курс доллара
Курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с начала апреля
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 83,03 рубля впервые с начала апреля