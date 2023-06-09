https://ria.ru/20230609/kuban-1877266811.html

Аграрии Кубани экспортировали три миллиона тонн зерновых в 2023 году

Аграрии Кубани экспортировали три миллиона тонн зерновых в 2023 году - РИА Новости, 09.06.2023

Аграрии Кубани экспортировали три миллиона тонн зерновых в 2023 году

Сельхозпроизводители Кубани экспортировали около 3 миллионов тонн зерновых в 50 стран мира с начала 2023 года, в основном это государства Ближнего Востока и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:29

2023-06-09T16:29

2023-06-09T16:29

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

северная африка

ближний восток

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Кубани экспортировали около 3 миллионов тонн зерновых в 50 стран мира с начала 2023 года, в основном это государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил на заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона принял участие в пленарном заседании III Евразийского конгресса. По данным пресс-службы краевой администрации, по его итогам Кондратьев отметил, что Кубань вносит весомый вклад в продовольственную независимость страны при поддержке президента и правительства России. "С начала года наши сельхозпроизводители экспортировали около 3 миллионов тонн зерновых в 50 стран мира. В основном это государства Ближнего Востока и Северной Африки. При этом мы стараемся отходить от поставок сырья – делаем выбор в сторону переработки, для этого работаем с инвесторами и помогаем существующим предприятиям налаживать производства полного цикла", – передает пресс-служба слова Кондратьева. Он отметил, что злаковые культуры и, прежде всего, пшеница, остаются основным товаром агропромышленного комплекса Краснодарского края, поставляемым в зарубежные страны. Их доля в общем объеме экспорта составляет 54,5 процента. "Краснодарский край способен полностью обеспечить наших жителей и гостей практически всеми основными продуктами питания, а по ряду позиций – закрыть потребность в них и в других регионах. Мы получаем рекордные и качественные урожаи за счет плодотворного сотрудничества аграриев и ученых. Сегодня край полностью независим от импорта семян пшеницы, ячменя, риса, на 90 процентов – сои, и мы продолжаем увеличивать долю отечественного посадочного материала по различным культурам", – заключил Кондратьев.

https://ria.ru/20221101/pozdravlenie-1828513060.html

https://ria.ru/20221214/kuban-1838476512.html

краснодарский край

северная африка

ближний восток

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Ольга Фомченкова

вениамин кондратьев, краснодарский край, северная африка, ближний восток