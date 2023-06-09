https://ria.ru/20230609/kuba-1877108249.html

МИД Кубы опроверг информацию о соглашении по военной базе Китая

МИД Кубы опроверг информацию о соглашении по военной базе Китая - РИА Новости, 09.06.2023

МИД Кубы опроверг информацию о соглашении по военной базе Китая

Куба опровергла информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США, следует из заявления замглавы МИД Кубы Карлоса Фернандеса де... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:04

2023-06-09T00:04

2023-06-09T00:20

в мире

куба

китай

сша

джон кирби

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июн - РИА Новости. Куба опровергла информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США, следует из заявления замглавы МИД Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио."Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня абсолютно ложную безосновательную информацию, согласно которой существует соглашение между Кубой и Китаем в военной сфере с целью строительства базы для шпионажа", - написал замминистра в Twitter."Вся эта ложь продвигается с коварным намерением оправдать усиление блокады (Кубы), агрессию против Кубы и обмануть мнение американского и мирового сообщества", - добавил замминистра.Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они "не соответствуют действительности".

https://ria.ru/20230607/sanktsii-1876700131.html

куба

китай

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в мире, куба, китай, сша, джон кирби