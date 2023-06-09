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ФРТ: котельные в Донецке обновят по программе казначейских кредитов - РИА Новости, 09.06.2023
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ФРТ: котельные в Донецке обновят по программе казначейских кредитов
ФРТ: котельные в Донецке обновят по программе казначейских кредитов - РИА Новости, 09.06.2023
ФРТ: котельные в Донецке обновят по программе казначейских кредитов
Котельные в Донецке обновят по программе специальных казначейских кредитов, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:01
2023-06-09T17:01
специальная военная операция на украине
донецк
россия
жкх
ильшат шагиахметов
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Котельные в Донецке обновят по программе специальных казначейских кредитов, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). "Восстановление и строительство новых котельных синхронизированы с федеральной программой социально-экономического развития новых регионов и с региональной программой развития ЖКХ. В частности, в настоящее время в Донецке нашими специалистами проводится техническое обследование котельной микрорайона "Магистральный", которая обеспечивает теплом 101 жилой дом и 15 социальных объектов, в числе которых три больницы, три школы и пять детских садов. Еще один объект теплоснабжения в Донецке – котельная Кривозубова. Она также будет обновлена с использованием механизма специальных казначейских кредитов", – приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова. В нем отмечается, что по запущенной правительством России программе специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов новые регионы смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас в новых регионах Фонд развития территорий ведет работы по подготовке объектов и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов, в том числе строительство и реконструкцию трех крупнейших котельных в Мариуполе: "Газовая", "Новотрубная" и "ЖМР-5" суммарной мощностью 155 Гкал/час. Их запуск запланирован на октябрь этого года, указывается в пресс-релизе. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о восстановлении около 8,5 тысяч объектов инфраструктуры в новых регионах, подчеркнув, что прежде всего восстановлены базовые объекты, которые имеют первостепенное значение для людей. Это свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов, почти 1,7 тысячи объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 4,5 тысячи объектов энергетики, а также практически 800 социально значимых учреждений. В апреле текущего года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов. Предполагается, что новые территории смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Всего в программе насчитывается 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами. В программе будут участвовать 33 госкомпании и 56 регионов-шефов.
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донецк, россия, жкх, ильшат шагиахметов, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, ЖКХ, Ильшат Шагиахметов, Михаил Мишустин

ФРТ: котельные в Донецке обновят по программе казначейских кредитов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Котельная
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Котельные в Донецке обновят по программе специальных казначейских кредитов, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
"Восстановление и строительство новых котельных синхронизированы с федеральной программой социально-экономического развития новых регионов и с региональной программой развития ЖКХ. В частности, в настоящее время в Донецке нашими специалистами проводится техническое обследование котельной микрорайона "Магистральный", которая обеспечивает теплом 101 жилой дом и 15 социальных объектов, в числе которых три больницы, три школы и пять детских садов. Еще один объект теплоснабжения в Донецке – котельная Кривозубова. Она также будет обновлена с использованием механизма специальных казначейских кредитов", – приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.
В нем отмечается, что по запущенной правительством России программе специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов новые регионы смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Сейчас в новых регионах Фонд развития территорий ведет работы по подготовке объектов и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов, в том числе строительство и реконструкцию трех крупнейших котельных в Мариуполе: "Газовая", "Новотрубная" и "ЖМР-5" суммарной мощностью 155 Гкал/час. Их запуск запланирован на октябрь этого года, указывается в пресс-релизе.
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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о восстановлении около 8,5 тысяч объектов инфраструктуры в новых регионах, подчеркнув, что прежде всего восстановлены базовые объекты, которые имеют первостепенное значение для людей. Это свыше 1,5 тысяч многоквартирных домов, почти 1,7 тысячи объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 4,5 тысячи объектов энергетики, а также практически 800 социально значимых учреждений.
В апреле текущего года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития новых регионов. Предполагается, что новые территории смогут выйти на общероссийский уровень к 2030 году. Всего в программе насчитывается 275 мероприятий. Это строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, восстановление и ремонт многоквартирных домов, объектов соцкультбыта, административных зданий, восстановление объектов Северодонецкой агломерации, разрушенных производственных предприятий и обеспечение людей рабочими местами. В программе будут участвовать 33 госкомпании и 56 регионов-шефов.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияЖКХИльшат ШагиахметовМихаил Мишустин
 
 
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