https://ria.ru/20230609/korvet-1877131772.html

На заводе в Приамурье заложили новый корвет для Тихоокеанского флота

На заводе в Приамурье заложили новый корвет для Тихоокеанского флота - РИА Новости, 09.06.2023

На заводе в Приамурье заложили новый корвет для Тихоокеанского флота

Новый корвет проекта 20385 "Ретивый" для Военно-морского флота России заложили в пятницу на Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в Объединённую... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:25

2023-06-09T09:25

2023-06-09T09:25

новое оружие россии

безопасность

хабаровский край

тихоокеанский флот вмф россии

амурский судостроительный завод

объединенная судостроительная корпорация

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Новый корвет проекта 20385 "Ретивый" для Военно-морского флота России заложили в пятницу на Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в Объединённую судостроительную корпорацию), в церемонии принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ. "В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова новый корвет заложен под наименованием "Ретивый". Торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода", - сообщили в ТОФ. В церемонии закладки нового корвета в Комсомольске-на-Амуре, кроме командующего ТОФ, приняли участие генеральный директор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. "Качество, с которым строятся корабли на Амурском судостроительном заводе, позволяет применять боевые корабли далеко за пределами ближней морской зоны Тихоокеанского флота", - отметил Лиина, обращаясь к кораблестроителям. Также адмирал проинспектировал на заводе ход строительства всех кораблей для ТОФ, в том числе малые ракетные корабли проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветы проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также проекта 20385 "Буйный", "Разумный" и "Быстрый". Ближайшим боевым кораблём, который завод сдаст флоту, станет корвет "Резкий" проекта 20380. Корвет "Ретивый" строится для пополнения корабельного состава ТОФ. Головной корабль данного проекта корвет "Гремящий" с 2021 года проходит службу также на ТОФ. Ещё три корвета проекта 20385 "Буйный", "Разумный" и "Быстрый" в разной степени готовности строятся на Амурском судостроительном заводе для ТОФ. Корветы проекта 20385 могут быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Эти корабли имеют вертолётную площадку и ангар для размещения вертолёта типа Ка-27. Корвет способен выполнять задачи в ближней и в дальней морской зоне, имеет потенциал для модернизации и переоснащения перспективными системами морского оружия.

https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html

https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация