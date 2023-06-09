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Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли - РИА Новости, 09.06.2023
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11:59 09.06.2023 (обновлено: 12:00 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877166884.html
Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли
Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли - РИА Новости, 09.06.2023
Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил, что ряд стран не гнушается ничем в ходе... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:59
2023-06-09T12:00
новости - ядерные технологии
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил, что ряд стран не гнушается ничем в ходе борьбы на международном рынке. "Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", - сказал Песков.
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новости - ядерные технологии, россия, дмитрий песков, экономика
Новости - Ядерные технологии, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли

Песков: есть страны, не гнушающиеся ничем в борьбе за рынки в атомной отрасли

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил, что ряд стран не гнушается ничем в ходе борьбы на международном рынке.
«
"Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", - сказал Песков.
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Новости - Ядерные технологииРоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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