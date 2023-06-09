https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877166884.html

Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли

Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли - РИА Новости, 09.06.2023

Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил, что ряд стран не гнушается ничем в ходе... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:59

2023-06-09T11:59

2023-06-09T12:00

новости - ядерные технологии

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил, что ряд стран не гнушается ничем в ходе борьбы на международном рынке. "Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230608/energetika-1877097994.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, дмитрий песков, экономика