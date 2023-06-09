https://ria.ru/20230609/komissiya-1877319419.html

В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию после разрушения Каховской ГЭС, говорится на сайте РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:11

2023-06-09T20:11

2023-06-09T21:19

происшествия

разрушение каховской гэс

каховская гэс

россия

херсонская область

михаил мишустин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию после разрушения Каховской ГЭС, говорится на сайте Кремля.Глава государства уточнил, что ее целью должна стать ликвидация последствий наводнения в Херсонской области, к которому привела украинская диверсия на электростанции.Путин дал указание образовать комиссию уже сегодня — девятого июня 2023 года.В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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