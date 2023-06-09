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В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
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20:11 09.06.2023 (обновлено: 21:19 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/komissiya-1877319419.html
В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию после разрушения Каховской ГЭС, говорится на сайте РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:11
2023-06-09T21:19
происшествия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
россия
херсонская область
михаил мишустин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию после разрушения Каховской ГЭС, говорится на сайте Кремля.Глава государства уточнил, что ее целью должна стать ликвидация последствий наводнения в Херсонской области, к которому привела украинская диверсия на электростанции.Путин дал указание образовать комиссию уже сегодня — девятого июня 2023 года.В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, россия, херсонская область , михаил мишустин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Россия, Херсонская область , Михаил Мишустин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В России создадут комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС

Путин поручил премьеру Мишустину образовать правкомиссию по ситуации в Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСадовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Садовые участки в населенном пункте Корсунка, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию после разрушения Каховской ГЭС, говорится на сайте Кремля.
Глава государства уточнил, что ее целью должна стать ликвидация последствий наводнения в Херсонской области, к которому привела украинская диверсия на электростанции.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
6 июня, 13:50
Путин дал указание образовать комиссию уже сегодня — девятого июня 2023 года.
В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.
Президент отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
ПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСРоссияХерсонская областьМихаил МишустинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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