https://ria.ru/20230609/komissiya-1877184786.html

Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков - РИА Новости, 09.06.2023

Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков

Райффайзенбанк вводит комиссию за долларовые переводы из других банков, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:56

2023-06-09T12:56

2023-06-09T15:04

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит комиссию за долларовые переводы из других банков, сообщила пресс-служба кредитной организации. "С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50 процентов от суммы перевода, но не более 500 долларов США", — говорится в релизе.Это решение банк объяснил тем, что из-за изменения рыночных условий вынужден ограничить количество входящих долларовых переводов. Клиентам рекомендуется пользоваться другими способами получения платежа. Новые условия не касаются входящих переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking, добавили в Райффайзенбанке.C 3 апреля Райффайзенбанк ограничил возможность валютных переводов для частных клиентов. Переводить доллары в другие банки могут клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма составляет 20 тысяч долларов. Переводы в евро остались доступны всем, но и здесь минимальная сумма составляет 20 тысяч евро.Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. В последнее время австрийский банк рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.

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