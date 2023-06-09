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Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков - РИА Новости, 09.06.2023
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12:56 09.06.2023 (обновлено: 15:04 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/komissiya-1877184786.html
Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков
Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков - РИА Новости, 09.06.2023
Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков
Райффайзенбанк вводит комиссию за долларовые переводы из других банков, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:56
2023-06-09T15:04
сша
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит комиссию за долларовые переводы из других банков, сообщила пресс-служба кредитной организации. "С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50 процентов от суммы перевода, но не более 500 долларов США", — говорится в релизе.Это решение банк объяснил тем, что из-за изменения рыночных условий вынужден ограничить количество входящих долларовых переводов. Клиентам рекомендуется пользоваться другими способами получения платежа. Новые условия не касаются входящих переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking, добавили в Райффайзенбанке.C 3 апреля Райффайзенбанк ограничил возможность валютных переводов для частных клиентов. Переводить доллары в другие банки могут клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма составляет 20 тысяч долларов. Переводы в евро остались доступны всем, но и здесь минимальная сумма составляет 20 тысяч евро.Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. В последнее время австрийский банк рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
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сша, райффайзенбанк, raiffeisen bank international, россия
США, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International, Россия
Райффайзенбанк введет комиссию на долларовые переводы из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на переводы физлиц в долларах из других банков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен"
Вывеска банка Райффайзен - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Райффайзенбанк вводит комиссию за долларовые переводы из других банков, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50 процентов от суммы перевода, но не более 500 долларов США", — говорится в релизе.
Это решение банк объяснил тем, что из-за изменения рыночных условий вынужден ограничить количество входящих долларовых переводов. Клиентам рекомендуется пользоваться другими способами получения платежа.
Новые условия не касаются входящих переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking, добавили в Райффайзенбанке.
C 3 апреля Райффайзенбанк ограничил возможность валютных переводов для частных клиентов. Переводить доллары в другие банки могут клиенты с пакетами услуг "Премиальный" или "Премиальный 5", подключенными до 28 февраля, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма составляет 20 тысяч долларов. Переводы в евро остались доступны всем, но и здесь минимальная сумма составляет 20 тысяч евро.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. В последнее время австрийский банк рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
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