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Умер актер из клипа Филиппа Киркорова - РИА Новости, 09.06.2023
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Шоубиз
 
15:11 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kirkorov-1877217998.html
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова - РИА Новости, 09.06.2023
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова
Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:11
2023-06-09T15:11
шоубиз
филипп киркоров
театр наций
москва
знаменитости
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва"."Алексей Вячеславович скончался восьмого июня в Москве. О смерти сообщил его сын", – говорится в сообщении. Причина ухода актера из жизни осталась неизвестной. Алексей Миранов страдал от дварфизма. Он служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова. Актер также принимал участие в съемках. Он исполнил роль не только в клипе Филиппа Киркорова, но и в музыкальном видео группы Louna под названием Business.
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филипп киркоров, театр наций, москва, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Театр наций, Москва, Знаменитости
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова

Умер Алексей Миранов, который снялся в клипе Филиппа Киркорова "Диско-партизаны"

© Фото : Алексей Миранов/ВКонтактеАлексей Миранов
Алексей Миранов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Алексей Миранов/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва".
«
"Алексей Вячеславович скончался восьмого июня в Москве. О смерти сообщил его сын", – говорится в сообщении.
Причина ухода актера из жизни осталась неизвестной.
Алексей Миранов страдал от дварфизма. Он служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова.
Актер также принимал участие в съемках. Он исполнил роль не только в клипе Филиппа Киркорова, но и в музыкальном видео группы Louna под названием Business.
 
ШоубизФилипп КиркоровТеатр нацийМоскваЗнаменитости
 
 
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