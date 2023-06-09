https://ria.ru/20230609/kirkorov-1877217998.html

Умер актер из клипа Филиппа Киркорова

Умер актер из клипа Филиппа Киркорова - РИА Новости, 09.06.2023

Умер актер из клипа Филиппа Киркорова

Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва". РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:11

2023-06-09T15:11

2023-06-09T15:11

шоубиз

филипп киркоров

театр наций

москва

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877215024_0:31:913:544_1920x0_80_0_0_c39038f766b74049f7a86d6fd63d7d18.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва"."Алексей Вячеславович скончался восьмого июня в Москве. О смерти сообщил его сын", – говорится в сообщении. Причина ухода актера из жизни осталась неизвестной. Алексей Миранов страдал от дварфизма. Он служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова. Актер также принимал участие в съемках. Он исполнил роль не только в клипе Филиппа Киркорова, но и в музыкальном видео группы Louna под названием Business.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, театр наций, москва, знаменитости