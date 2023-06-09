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Умер актер из клипа Филиппа Киркорова
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова - РИА Новости, 09.06.2023
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова
Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:11
2023-06-09T15:11
2023-06-09T15:11
шоубиз
филипп киркоров
театр наций
москва
знаменитости
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Актер из клипа Филиппа Киркорова "Диско-партизаны" Алексей Миранов умер в возрасте 42 лет, сообщает АГН "Москва"."Алексей Вячеславович скончался восьмого июня в Москве. О смерти сообщил его сын", – говорится в сообщении. Причина ухода актера из жизни осталась неизвестной. Алексей Миранов страдал от дварфизма. Он служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова. Актер также принимал участие в съемках. Он исполнил роль не только в клипе Филиппа Киркорова, но и в музыкальном видео группы Louna под названием Business.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, театр наций, москва, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Театр наций, Москва, Знаменитости
Умер актер из клипа Филиппа Киркорова
Умер Алексей Миранов, который снялся в клипе Филиппа Киркорова "Диско-партизаны"