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В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным

В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным - РИА Новости, 09.06.2023

В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным

Съемки фантастического боевика о герое с имплантированным нейрочипом с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:19

2023-06-09T11:19

2023-06-09T11:19

ханты-мансийский автономный округ

новости культуры

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Съемки фантастического боевика о герое с имплантированным нейрочипом с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент культуры Югры. Режиссером картины с рабочим названием "Идентификация" выступит Серик Бейсеу, чьи работы были отмечены премией "Золотой орел". События ленты расскажут историю героя, который приходит в себя в клинике и обнаруживает, что ему в мозг имплантирован нейрочип, а воспоминания стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, он должен разобраться, кто с ним это сделал и почему. Главную роль в картине сыграет Антон Пампушный, известный по ролям Александра Невского в фильме "Александр. Невская битва", Алеши Поповича в "Реальной сказке". Продюсированием фильма занимаются компании KD Studios и "АЙС МЕДИА" при поддержке министерства культуры РФ. "Когда мы размышляли, в какой локации могут развиваться события нашего фильма, то пришли к выводу, что это должна быть площадка на севере страны. "Идентификация" - картина в стиле кибер-панк, поэтому в качестве одной из локаций был выбран промышленный объект в Югре", - приводятся в сообщении слова продюсера KD Studios Евгения Мелентьева. Уточняется, что съемки в Сургуте начались 8 июня, также летом они пройдут и в Москве. По словам Мелентьева, съемочная группа проведет творческую встречу со студентами Сургутского государственного университета. "В регионе при поддержке правительства и губернатора создана хорошая основа для развития отрасли: организованная система рибейтов делает кинопроизводство в ХМАО экономически целесообразным, позволяет привлекать местных предпринимателей, развивая не только творческий потенциал, но и экономику региона. В течение года запланирован запуск еще двух проектов", - добавил продюсер.

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, ханты-мансийский автономный округ, сургут