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В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным
В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным - РИА Новости, 09.06.2023
В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным
Съемки фантастического боевика о герое с имплантированным нейрочипом с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:19
2023-06-09T11:19
2023-06-09T11:19
ханты-мансийский автономный округ
новости культуры
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Съемки фантастического боевика о герое с имплантированным нейрочипом с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент культуры Югры. Режиссером картины с рабочим названием "Идентификация" выступит Серик Бейсеу, чьи работы были отмечены премией "Золотой орел". События ленты расскажут историю героя, который приходит в себя в клинике и обнаруживает, что ему в мозг имплантирован нейрочип, а воспоминания стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, он должен разобраться, кто с ним это сделал и почему. Главную роль в картине сыграет Антон Пампушный, известный по ролям Александра Невского в фильме "Александр. Невская битва", Алеши Поповича в "Реальной сказке". Продюсированием фильма занимаются компании KD Studios и "АЙС МЕДИА" при поддержке министерства культуры РФ. "Когда мы размышляли, в какой локации могут развиваться события нашего фильма, то пришли к выводу, что это должна быть площадка на севере страны. "Идентификация" - картина в стиле кибер-панк, поэтому в качестве одной из локаций был выбран промышленный объект в Югре", - приводятся в сообщении слова продюсера KD Studios Евгения Мелентьева. Уточняется, что съемки в Сургуте начались 8 июня, также летом они пройдут и в Москве. По словам Мелентьева, съемочная группа проведет творческую встречу со студентами Сургутского государственного университета. "В регионе при поддержке правительства и губернатора создана хорошая основа для развития отрасли: организованная система рибейтов делает кинопроизводство в ХМАО экономически целесообразным, позволяет привлекать местных предпринимателей, развивая не только творческий потенциал, но и экономику региона. В течение года запланирован запуск еще двух проектов", - добавил продюсер.
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ханты-мансийский автономный округ, сургут
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Новости культуры, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
В Югре стартовали съемки кибер-панк боевика с Антоном Пампушным
Съемки кибер-панк боевика "Идентификация" с Антоном Пампушным стартовали в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Съемки фантастического боевика о герое с имплантированным нейрочипом с Антоном Пампушным в главной роли начались в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент культуры Югры.
Режиссером картины с рабочим названием "Идентификация" выступит Серик Бейсеу, чьи работы были отмечены премией "Золотой орел". События ленты расскажут историю героя, который приходит в себя в клинике и обнаруживает, что ему в мозг имплантирован нейрочип, а воспоминания стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, он должен разобраться, кто с ним это сделал и почему.
Главную роль в картине сыграет Антон Пампушный, известный по ролям Александра Невского в фильме "Александр. Невская битва", Алеши Поповича в "Реальной сказке". Продюсированием фильма занимаются компании KD Studios и "АЙС МЕДИА" при поддержке министерства культуры РФ.
«
"Когда мы размышляли, в какой локации могут развиваться события нашего фильма, то пришли к выводу, что это должна быть площадка на севере страны. "Идентификация" - картина в стиле кибер-панк, поэтому в качестве одной из локаций был выбран промышленный объект в Югре", - приводятся в сообщении слова продюсера KD Studios Евгения Мелентьева.
Уточняется, что съемки в Сургуте начались 8 июня, также летом они пройдут и в Москве. По словам Мелентьева, съемочная группа проведет творческую встречу со студентами Сургутского государственного университета.
"В регионе при поддержке правительства и губернатора создана хорошая основа для развития отрасли: организованная система рибейтов делает кинопроизводство в ХМАО экономически целесообразным, позволяет привлекать местных предпринимателей, развивая не только творческий потенциал, но и экономику региона. В течение года запланирован запуск еще двух проектов", - добавил продюсер.