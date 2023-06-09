В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ
Министр Камышин: в больше половины проверенных бомбоубежищ в Киеве нет свободного доступа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщил в пятницу в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Ранее в среду Владимир Зеленский назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ в стране.
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"Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева на утро 9 июня. Проверено 4232 объекта - это 91% от общего фонда укрытий Киева. Со свободным доступом остается менее половины укрытий", - написал Камышин.
Киевская горадминистрация опубликовала в пятницу итоги проверки бомбоубежищ и укрытий. Отмечается, что пригодны для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи помещений, то есть две трети укрытий. Еще 736 – могут быть укрытиями при условии надлежащего устройства, 578 – не отвечают требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия.
На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.