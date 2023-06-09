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В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kiev-1877200908.html
В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ
В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ - РИА Новости, 09.06.2023
В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ
В Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщил в пятницу в Telegram-канале министр по вопросам... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:36
2023-06-09T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
виталий кличко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщил в пятницу в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Ранее в среду Владимир Зеленский назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ в стране. &quot;Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева на утро 9 июня. Проверено 4232 объекта - это 91% от общего фонда укрытий Киева. Со свободным доступом остается менее половины укрытий&quot;, - написал Камышин.Киевская горадминистрация опубликовала в пятницу итоги проверки бомбоубежищ и укрытий. Отмечается, что пригодны для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи помещений, то есть две трети укрытий. Еще 736 – могут быть укрытиями при условии надлежащего устройства, 578 – не отвечают требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия. На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
В Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ

Министр Камышин: в больше половины проверенных бомбоубежищ в Киеве нет свободного доступа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Киеве проверили 91% всех укрытий и бомбоубежищ, из них большая часть оказалась закрытой, сообщил в пятницу в Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Ранее в среду Владимир Зеленский назвал неутешительными промежуточные итоги проверки бомбоубежищ в стране.
«

"Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева на утро 9 июня. Проверено 4232 объекта - это 91% от общего фонда укрытий Киева. Со свободным доступом остается менее половины укрытий", - написал Камышин.

Киевская горадминистрация опубликовала в пятницу итоги проверки бомбоубежищ и укрытий. Отмечается, что пригодны для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи помещений, то есть две трети укрытий. Еще 736 – могут быть укрытиями при условии надлежащего устройства, 578 – не отвечают требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия.
На прошлой неделе в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
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