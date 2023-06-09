https://ria.ru/20230609/kherson-1877128027.html
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3600 домов
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3600 домов - РИА Новости, 09.06.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3600 домов
Более 3,6 тысячи домов затоплены в 32 населенных пунктах подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:01
2023-06-09T09:01
2023-06-09T09:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
каховская гэс
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 3,6 тысячи домов затоплены в 32 населенных пунктах подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "По состоянию на сегодняшнее утро, затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. На утро эвакуировали 2352 человека", - заявил Прокудин. По его словам, за ночь уровень воды снизился на 20 сантиметров. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/ges-1876622081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс, каховская гэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Украина
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3600 домов
Глава ОВА Прокудин: 3624 дома затопило в подконтрольной Киеву части Херсонской области
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Более 3,6 тысячи домов затоплены в 32 населенных пунктах подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил в Telegram-канале
назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«
"По состоянию на сегодняшнее утро, затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. На утро эвакуировали 2352 человека", - заявил Прокудин.
На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
По его словам, за ночь уровень воды снизился на 20 сантиметров.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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