https://ria.ru/20230609/kharkov-1877144136.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинская телерадиокомпания "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:34

2023-06-09T10:34

2023-06-09T10:41

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинская телерадиокомпания "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове прозвучал взрыв", - сообщило "Общественное". Официальных комментариев пока нет. В Харьковской области с 10.08 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

харьков

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, харьковская область, украина