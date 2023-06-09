https://ria.ru/20230609/kharkov-1877144136.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 09.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинская телерадиокомпания "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:34
2023-06-09T10:34
2023-06-09T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинская телерадиокомпания "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове прозвучал взрыв", - сообщило "Общественное". Официальных комментариев пока нет. В Харьковской области с 10.08 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Телерадиокомпания "Общественное" сообщила о взрыве в Харькове
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинская телерадиокомпания "Общественное" в Telegram-канале
.
"В Харькове прозвучал взрыв", - сообщило "Общественное".
Официальных комментариев пока нет. В Харьковской области с 10.08 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго