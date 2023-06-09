https://ria.ru/20230609/karlson-1877147593.html
Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении
Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении - РИА Новости, 09.06.2023
Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении
Первый выпуск шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в Twitter набрал почти 865 тысяч лайков за два дня, а ролик президента США Джо Байдена о... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:48
2023-06-09T10:48
2023-06-09T10:48
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Первый выпуск шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в Twitter набрал почти 865 тысяч лайков за два дня, а ролик президента США Джо Байдена о выдвижении на новый срок, опубликованный 1,5 месяца назад, только 97,1 тысячи. За два дня первый выпуск шоу Карлсона в Twitter набрал 109,5 миллиона просмотров, а второй выпуск, опубликованный в четверг вечером, посмотрели уже почти 26 миллионов человек. Видео Байдена о выдвижении на новый президентский срок, опубликованное в конце апреля, набрало 44,9 миллиона просмотров. Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года. По данным интернет-портала Axios, через сутки после публикации первого видео Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова. В первом выпуске шоу Карлсон заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США - большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, такер карлсон, джо байден, барак обама
В мире, США, Киев, Украина, Такер Карлсон, Джо Байден, Барак Обама
Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении
Шоу Карлсона в Twitter собрало в десять раз больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Первый выпуск шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в Twitter набрал почти 865 тысяч лайков за два дня, а ролик президента США Джо Байдена о выдвижении на новый срок, опубликованный 1,5 месяца назад, только 97,1 тысячи.
За два дня первый выпуск шоу Карлсона в Twitter набрал 109,5 миллиона просмотров, а второй выпуск, опубликованный в четверг вечером, посмотрели уже почти 26 миллионов человек. Видео Байдена о выдвижении на новый президентский срок, опубликованное в конце апреля, набрало 44,9 миллиона просмотров.
Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News
Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года. По данным интернет-портала Axios, через сутки после публикации первого видео Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова.
В первом выпуске шоу Карлсон заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина
несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву
, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции.
Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы
, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США - большей, чем ядерная война с Россией
или мексиканские наркокартели.
Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС