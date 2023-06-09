https://ria.ru/20230609/karlson-1877147593.html

Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении

Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении - РИА Новости, 09.06.2023

Шоу Такера Карлсона собрало больше лайков, чем пост Байдена о выдвижении

Первый выпуск шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в Twitter набрал почти 865 тысяч лайков за два дня, а ролик президента США Джо Байдена о... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:48

2023-06-09T10:48

2023-06-09T10:48

в мире

сша

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такер карлсон

джо байден

барак обама

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Первый выпуск шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в Twitter набрал почти 865 тысяч лайков за два дня, а ролик президента США Джо Байдена о выдвижении на новый срок, опубликованный 1,5 месяца назад, только 97,1 тысячи. За два дня первый выпуск шоу Карлсона в Twitter набрал 109,5 миллиона просмотров, а второй выпуск, опубликованный в четверг вечером, посмотрели уже почти 26 миллионов человек. Видео Байдена о выдвижении на новый президентский срок, опубликованное в конце апреля, набрало 44,9 миллиона просмотров. Fox News в апреле по неясным причинам отстранил самого рейтингового журналиста страны от эфира, но держит его в штате до 2025 года. По данным интернет-портала Axios, через сутки после публикации первого видео Fox News уведомил Карлсона о нарушении условий продолжающего свое действие контракта. Юристы тележурналиста в ответ сослались на первую поправку конституции, которая гарантируют свободу слова. В первом выпуске шоу Карлсон заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. Во втором выпуске шоу "Такер в Twitter" Карлсон говорил об эрозии табу на педофилию, обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента, упомянул о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы, высмеял действующего главу государства Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы "самой опасной угрозой" США - большей, чем ядерная война с Россией или мексиканские наркокартели.

https://ria.ru/20230609/karlson-1877113138.html

https://ria.ru/20230608/ges-1876902819.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, киев, украина, такер карлсон, джо байден, барак обама