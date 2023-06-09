https://ria.ru/20230609/kakhovka-1877201777.html

В Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра, сообщил Сальдо

В Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 09.06.2023

В Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра, сообщил Сальдо

В Новокаховском городском округе, который сильно затопило из-за разрушения Каховской ГЭС, вода спала на 2,5 метра - до 9,5 метра, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:37

2023-06-09T13:37

2023-06-09T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

новая каховка

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Новокаховском городском округе, который сильно затопило из-за разрушения Каховской ГЭС, вода спала на 2,5 метра - до 9,5 метра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра, до отметки 9,5 метра", - написал Сальдо/Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

россия

херсонская область

новая каховка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, новая каховка