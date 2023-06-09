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Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/kakhovka-1877142393.html
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра - РИА Новости, 09.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров", - сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным экстренных служб, на российской территории после разрушения ГЭС погибли шесть человек.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
новая каховка
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происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУлица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров", - сказал собеседник агентства.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Вчера, 08:00
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
По последним данным экстренных служб, на российской территории после разрушения ГЭС погибли шесть человек.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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