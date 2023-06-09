https://ria.ru/20230609/kakhovka-1877142393.html
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра - РИА Новости, 09.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров", - сказал собеседник агентства. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным экстренных служб, на российской территории после разрушения ГЭС погибли шесть человек.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился на два метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров", - сказал собеседник агентства.
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
По последним данным экстренных служб, на российской территории после разрушения ГЭС погибли шесть человек.