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Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро

Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро - РИА Новости, 09.06.2023

Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро

Возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза, заявил в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:32

2023-06-09T10:32

2023-06-09T10:33

в мире

греция

россия

андрей маслов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза, заявил в пятницу посол России в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы исходим из того, что возобновления двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует", - сказал Маслов. Он добавил, что состояние двусторонних отношений с момента "их разрушения по инициативе Афин после начала специальной военной операции изменений не претерпело". "Наше общение ограничивается эпизодическими контактами по линии внешнеполитических ведомств и затрагивает в основном технические вопросы функционирования российского диппредставительства в Греции и греческого в России", - добавил дипломат. По словам Маслова, греческая сторона не предпринимает попыток восстановить официальные связи. "Каких-либо сигналов от греков мы не получаем. В отношении нашей страны руководство Греции, предыдущее правительство строго следует в русле общей линии Евросоюза", - заключил он.

https://ria.ru/20230524/otnosheniya-1873854768.html

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Кирилл Волков

в мире, греция, россия, андрей маслов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии