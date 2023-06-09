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Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро
Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро - РИА Новости, 09.06.2023
Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро
Возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза, заявил в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:32
2023-06-09T10:32
2023-06-09T10:33
в мире
греция
россия
андрей маслов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза, заявил в пятницу посол России в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы исходим из того, что возобновления двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует", - сказал Маслов. Он добавил, что состояние двусторонних отношений с момента "их разрушения по инициативе Афин после начала специальной военной операции изменений не претерпело". "Наше общение ограничивается эпизодическими контактами по линии внешнеполитических ведомств и затрагивает в основном технические вопросы функционирования российского диппредставительства в Греции и греческого в России", - добавил дипломат. По словам Маслова, греческая сторона не предпринимает попыток восстановить официальные связи. "Каких-либо сигналов от греков мы не получаем. В отношении нашей страны руководство Греции, предыдущее правительство строго следует в русле общей линии Евросоюза", - заключил он.
https://ria.ru/20230524/otnosheniya-1873854768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, россия, андрей маслов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Греция, Россия, Андрей Маслов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Посол в Афинах считает, что отношения с Грецией восстановятся нескоро
Посол Маслов: возобновления отношений с Грецией в ближайшей перспективе ждать не следует
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Возобновления двустороннего взаимодействия с Грецией в ближайшей перспективе ожидать не следует, Афины строго следуют в русле общей линии Евросоюза, заявил в пятницу посол России в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24
".
"Мы исходим из того, что возобновления двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует", - сказал Маслов. Он добавил, что состояние двусторонних отношений с момента "их разрушения по инициативе Афин после начала специальной военной операции изменений не претерпело".
"Наше общение ограничивается эпизодическими контактами по линии внешнеполитических ведомств и затрагивает в основном технические вопросы функционирования российского диппредставительства в Греции и греческого в России", - добавил дипломат.
По словам Маслова, греческая сторона не предпринимает попыток восстановить официальные связи. "Каких-либо сигналов от греков мы не получаем. В отношении нашей страны руководство Греции, предыдущее правительство строго следует в русле общей линии Евросоюза", - заключил он.
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции