https://ria.ru/20230609/granitsa-1877326579.html

Украинские аграрии заблокируют пункты пропуска для польских грузовиков

Украинские аграрии заблокируют пункты пропуска для польских грузовиков - РИА Новости, 09.06.2023

Украинские аграрии заблокируют пункты пропуска для польских грузовиков

Украинские производители сельхозпродукции планируют заблокировать четыре пункта пропуска на границе с Польшей для движения польских грузовиков в ответ на... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:19

2023-06-09T21:19

2023-06-09T21:19

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еврокомиссия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские производители сельхозпродукции планируют заблокировать четыре пункта пропуска на границе с Польшей для движения польских грузовиков в ответ на блокирование пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин", сообщили в пятницу в объединении "Всеукраинский аграрный совет". Погранслужба Украины в среду, 7 июля, сообщала, что въезд грузовиков с Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован из-за протеста польских фермеров. Позже в ведомстве заявили, что движение восстановлено. В пятницу в ведомстве заявили, что движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до понедельника. "Украинские аграрии заняли решительную позицию в защиту своих интересов и отечественного агросектора. В знак протеста против действий польских сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали протест и заблокировали пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" для грузов с украинским зерном, отечественные производители сельскохозпродукции решили действовать зеркально", - говорится в сообщении на сайте объединения. Сообщается, что украинское агропроизводители перекроют движение польским грузовикам через четыре международных пункта пропуска: "Дорогуск-Ягодин", "Краковец-Корчова", "Рава-Русская" и "Шегини-Медика". Акция начнется 10 июня в 10.00 (совпадает с мск) и будет продолжаться до 00.00 14 июня. В ней примут участие организация "Всеукраинский аграрный совет" и ассоциация производителей молока. Ранее ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран Евросоюза. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Позже Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230607/fermery-1876676374.html

https://ria.ru/20230605/ministr-1876138038.html

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в мире, польша, венгрия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия