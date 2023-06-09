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Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:27 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877196267.html
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:27
2023-06-09T13:27
культура
новости культуры
хор имени пятницкого
россия
владимир толстой
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Государственная премия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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новости культуры, хор имени пятницкого, россия, владимир толстой
Культура, Новости культуры, хор имени Пятницкого, Россия, Владимир Толстой
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства

Госпремию в области искусства получила худрук Хора имени Пятницкого Александра Пермякова

© Фото : Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого,Художественный руководитель Государственного академического русского народного хора (ГАРНХ) имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова
Художественный руководитель Государственного академического русского народного хора (ГАРНХ) имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого,
Художественный руководитель Государственного академического русского народного хора (ГАРНХ) имени М.Е. Пятницкого Александра Пермякова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
«
"Государственная премия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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