https://ria.ru/20230609/gospremiya-1877196267.html
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства - РИА Новости, 09.06.2023
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства
Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:27
2023-06-09T13:27
2023-06-09T13:27
культура
новости культуры
хор имени пятницкого
россия
владимир толстой
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой."Государственная премия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, хор имени пятницкого, россия, владимир толстой
Культура, Новости культуры, хор имени Пятницкого, Россия, Владимир Толстой
Худрук Хора имени Пятницкого получила Госпремию в области искусства
Госпремию в области искусства получила худрук Хора имени Пятницкого Александра Пермякова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
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"Государственная премия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2022 год присуждена художественному руководителю Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой", - сказал Толстой на пресс-конференции в пятницу.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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