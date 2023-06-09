https://ria.ru/20230609/gosnagrady-1877207365.html

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 09.06.2023

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу, в преддверии Дня России, вручил государственные и региональные награды 21 жителю Верхневолжья, а также... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:45

2023-06-09T13:45

2023-06-09T13:45

тверская область

игорь руденя

тверь

торжок

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ТВЕРЬ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу, в преддверии Дня России, вручил государственные и региональные награды 21 жителю Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации – школьникам из Твери, Торжка, Ржева, Зубцова, Калининского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства."Для каждого из нас нет ничего дороже Родины. Сегодня мы особенно четко понимаем, как много значит для нас Россия. Мы гордимся тысячелетней историей и великой культурой нашего Отечества. Храним твердую приверженность нашей вере и нравственным ценностям. Чтим ратный и трудовой подвиг многих поколений. В решающие моменты истории наш народ всегда плечом к плечу самоотверженно отстаивал и защищал независимость страны. И сегодня в наших сердцах живет любовь к Отчизне", - сказал Руденя.Государственными и региональными наградами отмечены предприниматели, художники, музейные работники, представители 344 государственного центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ, УМВД по Тверской области, Тверского суворовского военного училища, МФЦ, средств массовой информации, учреждений здравоохранения, культуры, организаций жилищно-коммунального хозяйства.Почетные знаки Тверской области "Слава матери" и "Слава отца" вручены маме пятерых детей Нинель Сизовой из ЗАТО Озерный и Александру Селиверстову из Калязина, в семье которого шесть детей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230607/premii-1876703740.html

тверь

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, торжок