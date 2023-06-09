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В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ges-1877251107.html
В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением
В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением - РИА Новости, 09.06.2023
В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением
Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:47
2023-06-09T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
разрушение каховской гэс
каховская гэс
оон
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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование, заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. "Поскольку обстоятельства инцидента остаются неопределенными, преждевременно рассматривать вопрос о том, идет ли речь о военном преступлении. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию", - сказал он на брифинге в Женеве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резкие высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответ на предложение Турции провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС, заявила, что не удивлена такой реакцией: расследование встало бы Владимиру Зеленскому "поперек горла". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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в мире, разрушение каховской гэс, каховская гэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, ООН
В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

В ООН заявили, что пока рано квалифицировать разрушение ГЭС как военное преступление

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенная Каховская ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенная Каховская ГЭС
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование, заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.
«
"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неопределенными, преждевременно рассматривать вопрос о том, идет ли речь о военном преступлении. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию", - сказал он на брифинге в Женеве.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Вчера, 08:00
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резкие высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответ на предложение Турции провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС, заявила, что не удивлена такой реакцией: расследование встало бы Владимиру Зеленскому "поперек горла".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСООН
 
 
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