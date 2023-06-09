https://ria.ru/20230609/ges-1877251107.html

В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением - РИА Новости, 09.06.2023

В ООН пока не могут назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:47

2023-06-09T15:47

2023-06-09T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, все еще слишком неясны, чтобы можно было квалифицировать этот инцидент как военное преступление, необходимо провести независимое расследование, заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. "Поскольку обстоятельства инцидента остаются неопределенными, преждевременно рассматривать вопрос о том, идет ли речь о военном преступлении. Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию", - сказал он на брифинге в Женеве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резкие высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответ на предложение Турции провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС, заявила, что не удивлена такой реакцией: расследование встало бы Владимиру Зеленскому "поперек горла". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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