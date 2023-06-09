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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми - РИА Новости, 09.06.2023
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:25
2023-06-09T14:25
2023-06-09T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми. Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все из которых, по его словам, занимались выпасом скота. В пятницу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до шести человек. Еще два человека, в том числе беременная женщина. погибли накануне в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации мирного населения в Голой Пристани. "К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума
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происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о восьми погибших после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале
, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми.
Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все из которых, по его словам, занимались выпасом скота. В пятницу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до шести человек. Еще два человека, в том числе беременная женщина. погибли накануне в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации мирного населения в Голой Пристани.
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
"К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума