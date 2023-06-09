Рейтинг@Mail.ru
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ges-1877217631.html
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми - РИА Новости, 09.06.2023
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:25
2023-06-09T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877197939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f614b0d30d3f5f769a6b2a8a08e22d6d.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми. Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все из которых, по его словам, занимались выпасом скота. В пятницу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до шести человек. Еще два человека, в том числе беременная женщина. погибли накануне в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации мирного населения в Голой Пристани. "К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877197939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1b7da2fd46345135356a88ad1eb5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о восьми погибших после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Мария МарикянМестные жители помогают спасателям с эвакуацией
Местные жители помогают спасателям с эвакуацией - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Местные жители помогают спасателям с эвакуацией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми.
Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все из которых, по его словам, занимались выпасом скота. В пятницу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до шести человек. Еще два человека, в том числе беременная женщина. погибли накануне в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации мирного населения в Голой Пристани.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
Вчера, 08:00
"К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала