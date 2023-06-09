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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми - РИА Новости, 09.06.2023

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:25

2023-06-09T14:25

2023-06-09T14:25

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что общее число погибших граждан после разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми. Накануне глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, все из которых, по его словам, занимались выпасом скота. В пятницу в экстренных службах сообщили РИА Новости, что число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до шести человек. Еще два человека, в том числе беременная женщина. погибли накануне в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации мирного населения в Голой Пристани. "К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

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