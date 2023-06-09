https://ria.ru/20230609/ges-1877213042.html

США и Украина виноваты в разрушении Каховской ГЭС, пишут СМИ

США и Украина виноваты в разрушении Каховской ГЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023

США и Украина виноваты в разрушении Каховской ГЭС, пишут СМИ

Разрушение Каховской ГЭС является лишь повторением диверсии на "Северных потоках" и было срежиссировано Украиной и США, которые пытаются обвинить в инциденте... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:06

2023-06-09T14:06

2023-06-09T14:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

разрушение каховской гэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877204777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51e1b18245b0c951168134bcda8b64a4.jpg

СЕУЛ, 9 июн – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС является лишь повторением диверсии на "Северных потоках" и было срежиссировано Украиной и США, которые пытаются обвинить в инциденте Россию для создания "имиджа военного преступника", Киев и Вашингтон должны быть отданы под суд за такие "античеловеческие" действия, сообщается в статье Центрального телеграфного агентство (ЦТАК). ЦТАК опубликовало в пятницу статью сотрудника Института по изучению международных вопросов О Сон Чжина под названием "Подрыв плотины Каховской ГЭС является всего лишь повторением диверсии на "Северных потоках", где говорится, что Запад, в том числе Украина и США, пытается "гнусным образом" возложить полную ответственность за происшедшее на Россию, но "шила в мешке не утаишь". По словам эксперта, контратака украинских войск не настолько угрожающая, чтобы РФ решила подорвать плотину, которая уже находилась под ее контролем, и утверждения, что Россия пошла на это, – "вздор". Несколько дней назад войска Украины начали крупномасштабное наземное наступление, но "каждый день теряют тысячи военнослужащих и большую часть боевой техники", говорится в статье. В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Восьмого июня глава МО РФ Сергей Шойгу заявлял, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла. "Наоборот, считаю, что достаточен повод для совершения властями Зеленского такого крупнейшего преступления под покровительством США с учетом факта, что из-за подрыва плотины парализована система снабжения Республики Крым питьевой водой, а мирные жители районов, вошедших в состав России, понесут огромные материальные ущербы", - заявил О Сон Чжин. Он отметил, что Украина "всеми способами" старается повесить на Россию "ярлык военного преступника", которая, наоборот, "регулирует интенсивность" военной операции, чтобы мирное население не несло ущерба. "Итак, инцидент подрыва плотины Каховской ГЭС является всего лишь очередным инцидентом, созданным США и Украиной, повторением инцидента с "Северными потоками", и нацелен на то, чтобы свалить ответственность за гуманитарную катастрофу на Россию и создавать благоприятную военно-политическую обстановку для "контратаки" Украины", - пояснил эксперт, добавив, что "бандитская шайка" Зеленского "без колебаний жертвует жизнями мирного населения" для того, чтобы продлить свое время у власти. По его словам, "клика" Зеленского под покровительством внешних сил привела нацию к конфликту и "в итоге встретит свой конец", а власти США и Украины не смогут отвлечь "строгое внимание" международного сообщества, как бы ни пытались. "Античеловеческое бесчинство США и властей Киева, которые создали серьезную гуманитарную катастрофу ради насыщения своей непомерной алчности, непременно должно быть отдано под суд справедливости", - заявил О Сон Чжин. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/rassledovanie-1877099300.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, разрушение каховской гэс, в мире