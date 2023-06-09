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"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 09.06.2023 (обновлено: 19:57 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша - РИА Новости, 09.06.2023
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша
Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
антониу гутерриш
оон
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся ситуации вокруг Украины, заявил в интервью глава МИД России Сергей Лавров. "В этой ситуации нас, однако, не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине", - заявил Лавров журналу "Международная жизнь". По его словам, "господин Гутерреш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился Боррель, "райского сада, окруженного джунглями". "Зачем генсек ООН играет в эти игры – совершенно непонятно. Призываем Гутерреша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, антониу гутерриш, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерриш, ООН
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша

Лавров: Россия обеспокоена подыгрыванием генсека ООН Гутерреша Западу в вопросе Украины

© Фото : Eskinder DebebeГенсека ООН Антониу Гутерреш
Генсека ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Eskinder Debebe
Генсека ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся ситуации вокруг Украины, заявил в интервью глава МИД России Сергей Лавров.
"В этой ситуации нас, однако, не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине", - заявил Лавров журналу "Международная жизнь".
По его словам, "господин Гутерреш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился Боррель, "райского сада, окруженного джунглями".
"Зачем генсек ООН играет в эти игры – совершенно непонятно. Призываем Гутерреша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - добавил Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровАнтониу ГутерришООН
 
 
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