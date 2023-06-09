https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша - РИА Новости, 09.06.2023
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша
Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:54
2023-06-09T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
антониу гутерриш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817489675_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_2905babfe73cdfa84c5df08033d577cb.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся ситуации вокруг Украины, заявил в интервью глава МИД России Сергей Лавров. "В этой ситуации нас, однако, не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине", - заявил Лавров журналу "Международная жизнь". По его словам, "господин Гутерреш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился Боррель, "райского сада, окруженного джунглями". "Зачем генсек ООН играет в эти игры – совершенно непонятно. Призываем Гутерреша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817489675_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_cb47128fb4e622716d24f330dfa54b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, антониу гутерриш, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерриш, ООН
"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша
Лавров: Россия обеспокоена подыгрыванием генсека ООН Гутерреша Западу в вопросе Украины
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся ситуации вокруг Украины, заявил в интервью
глава МИД России Сергей Лавров.
"В этой ситуации нас, однако, не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине", - заявил Лавров журналу "Международная жизнь".
По его словам, "господин Гутерреш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился Боррель, "райского сада, окруженного джунглями".
"Зачем генсек ООН играет в эти игры – совершенно непонятно. Призываем Гутерреша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - добавил Лавров.
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"