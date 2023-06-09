https://ria.ru/20230609/gensek-1877316191.html

"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша

"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша - РИА Новости, 09.06.2023

"Подыгрывает Западу". Лавров выразил беспокойство из-за позиции Гутерреша

Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:54

2023-06-09T19:54

2023-06-09T19:57

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

антониу гутерриш

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российская сторона обеспокоена тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш фактически подыгрывает западным странам в вопросах, касающихся ситуации вокруг Украины, заявил в интервью глава МИД России Сергей Лавров. "В этой ситуации нас, однако, не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине", - заявил Лавров журналу "Международная жизнь". По его словам, "господин Гутерреш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился Боррель, "райского сада, окруженного джунглями". "Зачем генсек ООН играет в эти игры – совершенно непонятно. Призываем Гутерреша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, антониу гутерриш, оон