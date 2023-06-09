https://ria.ru/20230609/fotovystavka-1877275034.html

Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"

Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи" - РИА Новости, 09.06.2023

Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"

Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:00

2023-06-09T17:00

2023-06-09T17:00

фото

москва

фестиваль "времена и эпохи"

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новости агентства

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". Они посвящены реконструкции битв ратников Древней Руси, Серебряному веку и Великой Отечественной войне.На Пушкинской площади представлены снимки, запечатлевшие художников Илью Репина, Василия Сурикова, Константина Коровина, Валентина Серова, знаменитого мецената Савву Мамонтова и членов его семьи. На Тверском бульваре можно увидеть фото современных военно-исторических реконструкций сражений Средневековья. Но самый масштабный раздел экспозиции расположился на Покровском бульваре, где собраны фото, рассказывающие, какой была Москва в 1941-м, запечатлевшие защитников неба столицы и солдат на передовой, перед которыми в короткий перерыв между боями выступает Лидия Русланова.Среди авторов снимков – ведущие отечественные фотографы, сотрудничавшие в разные годы с РИА Новости и его предшественником Совинформбюро, в том числе легендарные военкоры Федор Левшин, Наталья Боде, Анатолий Егоров, Анатолий Гаранин.

https://ria.ru/20230220/fotovystavka-1853134599.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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