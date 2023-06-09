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Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи" - РИА Новости, 09.06.2023
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17:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/fotovystavka-1877275034.html
Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"
Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи" - РИА Новости, 09.06.2023
Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"
Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:00
2023-06-09T17:00
фото
москва
фестиваль "времена и эпохи"
культура
туризм
риа новости
новости агентства
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". Они посвящены реконструкции битв ратников Древней Руси, Серебряному веку и Великой Отечественной войне.На Пушкинской площади представлены снимки, запечатлевшие художников Илью Репина, Василия Сурикова, Константина Коровина, Валентина Серова, знаменитого мецената Савву Мамонтова и членов его семьи. На Тверском бульваре можно увидеть фото современных военно-исторических реконструкций сражений Средневековья. Но самый масштабный раздел экспозиции расположился на Покровском бульваре, где собраны фото, рассказывающие, какой была Москва в 1941-м, запечатлевшие защитников неба столицы и солдат на передовой, перед которыми в короткий перерыв между боями выступает Лидия Русланова.Среди авторов снимков – ведущие отечественные фотографы, сотрудничавшие в разные годы с РИА Новости и его предшественником Совинформбюро, в том числе легендарные военкоры Федор Левшин, Наталья Боде, Анатолий Егоров, Анатолий Гаранин.
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Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
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96
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фото, москва, фестиваль "времена и эпохи", культура, туризм, риа новости, новости агентства
Фото, Москва, Фестиваль "Времена и эпохи", Культура, Туризм, РИА Новости, Новости агентства

Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотовыставка в рамках исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Покровском бульваре в Москве
Фотовыставка в рамках исторического фестиваля Времена и эпохи. Победы России на Покровском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". Они посвящены реконструкции битв ратников Древней Руси, Серебряному веку и Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастница исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Гоголевском бульваре в Москве
Участница исторического фестиваля Времена и эпохи. Победы России на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Участница исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Гоголевском бульваре в Москве
На Пушкинской площади представлены снимки, запечатлевшие художников Илью Репина, Василия Сурикова, Константина Коровина, Валентина Серова, знаменитого мецената Савву Мамонтова и членов его семьи. На Тверском бульваре можно увидеть фото современных военно-исторических реконструкций сражений Средневековья. Но самый масштабный раздел экспозиции расположился на Покровском бульваре, где собраны фото, рассказывающие, какой была Москва в 1941-м, запечатлевшие защитников неба столицы и солдат на передовой, перед которыми в короткий перерыв между боями выступает Лидия Русланова.
Среди авторов снимков – ведущие отечественные фотографы, сотрудничавшие в разные годы с РИА Новости и его предшественником Совинформбюро, в том числе легендарные военкоры Федор Левшин, Наталья Боде, Анатолий Егоров, Анатолий Гаранин.
Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В Музее Победы откроется фотовыставка корреспондента РИА Новости
20 февраля, 13:04
 
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