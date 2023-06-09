Фото из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки "Времена и Эпохи"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотовыставка в рамках исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Покровском бульваре в Москве
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Около ста фотографий из медиабанка РИА Новости стали экспонатами выставки под открытым небом, развернутой в центре столицы в рамках фестиваля "Времена и Эпохи". Они посвящены реконструкции битв ратников Древней Руси, Серебряному веку и Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастница исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Гоголевском бульваре в Москве
Участница исторического фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" на Гоголевском бульваре в Москве
На Пушкинской площади представлены снимки, запечатлевшие художников Илью Репина, Василия Сурикова, Константина Коровина, Валентина Серова, знаменитого мецената Савву Мамонтова и членов его семьи. На Тверском бульваре можно увидеть фото современных военно-исторических реконструкций сражений Средневековья. Но самый масштабный раздел экспозиции расположился на Покровском бульваре, где собраны фото, рассказывающие, какой была Москва в 1941-м, запечатлевшие защитников неба столицы и солдат на передовой, перед которыми в короткий перерыв между боями выступает Лидия Русланова.
Среди авторов снимков – ведущие отечественные фотографы, сотрудничавшие в разные годы с РИА Новости и его предшественником Совинформбюро, в том числе легендарные военкоры Федор Левшин, Наталья Боде, Анатолий Егоров, Анатолий Гаранин.