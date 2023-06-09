https://ria.ru/20230609/fermery-1877229945.html

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 09.06.2023

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:46

2023-06-09T14:46

2023-06-09T14:46

украина

польша

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до понедельника, сообщили в Telegram-канале погранслужбы Украины. Погранслужба в среду, 7 июля, сообщала, что въезд грузовиков с Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован из-за протеста польских фермеров. Позже в ведомстве заявили, что движение восстановлено. "Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" заблокировано. Из – за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" оформление грузовиков, следующих в Польшу, временно осуществляться не будет. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном режиме", - говорится в сообщении погранслужбы. По информации ведомства, предварительно, забастовка продлится до 01.00 (совпадает с мск) 13 июня. Ранее ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран Евросоюза. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Позже Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html

https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html

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польша

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украина, польша, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен