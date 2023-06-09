https://ria.ru/20230609/fermery-1877229945.html
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 09.06.2023
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:46
2023-06-09T14:46
2023-06-09T14:46
украина
польша
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877207498_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_6daa1dd78d01d3ef8c86b0bc3df6afba.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до понедельника, сообщили в Telegram-канале погранслужбы Украины. Погранслужба в среду, 7 июля, сообщала, что въезд грузовиков с Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован из-за протеста польских фермеров. Позже в ведомстве заявили, что движение восстановлено. "Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" заблокировано. Из – за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" оформление грузовиков, следующих в Польшу, временно осуществляться не будет. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном режиме", - говорится в сообщении погранслужбы. По информации ведомства, предварительно, забастовка продлится до 01.00 (совпадает с мск) 13 июня. Ранее ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран Евросоюза. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Позже Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230523/zerno-1873697715.html
https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html
украина
польша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877207498_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38ba9d16dd889d154b3f9749800c1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Украина, Польша, Венгрия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры устроили забастовку, заблокировав движение через КПП Дорогуск — Ягодин"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей заблокировано из-за забастовки польских фермеров, которая, предварительно, продлится до понедельника, сообщили в Telegram-канале
погранслужбы Украины.
Погранслужба в среду, 7 июля, сообщала, что въезд грузовиков с Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован из-за протеста польских фермеров. Позже в ведомстве заявили, что движение восстановлено.
Молдавские фермеры протестуют в Брюсселе из-за ввоза зерна с Украины
"Движение через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" заблокировано. Из – за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" оформление грузовиков, следующих в Польшу, временно осуществляться не будет. На въезд в Украину будут пропускать только транспорт с гуманитарным грузом. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном режиме", - говорится в сообщении погранслужбы.
По информации ведомства, предварительно, забастовка продлится до 01.00 (совпадает с мск) 13 июня.
Ранее ЕС
продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран Евросоюза.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
и Словакии
отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Позже Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий