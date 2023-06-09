https://ria.ru/20230609/evakuatsiya-1877121851.html

МЧС спасло более полутора тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС спасло более полутора тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

МЧС спасло более полутора тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС спасли в Херсонской области более полутора тысяч человек после украинской диверсии на Каховской ГЭС, эвакуированы более пяти тысяч жителей,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T07:27

2023-06-09T07:27

2023-06-09T08:57

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

ростовская область

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в Херсонской области более полутора тысяч человек после украинской диверсии на Каховской ГЭС, эвакуированы более пяти тысяч жителей, сообщили в ведомстве."Спасатели МЧС России спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Всего эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. МЧС России оказывает всестороннюю помощь населению и продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Херсонской области", — уточнили в ведомстве.На месте работает группировка в составе более чем 190 человек, 66 единиц техники, в том числе 25 плавсредств. Также в готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области и Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров.Оперативная группа Центрального аппарата во главе с замминистра Анатолием Супруновским объехала пострадавшие районы.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пятеро. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, Киев подорвал Каховскую ГЭС из-за ослабления своих позиций на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230608/spasenie-1877103533.html

россия

херсонская область

ростовская область

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россия, херсонская область , ростовская область, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, разрушение каховской гэс