Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
МИД: Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики.
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"В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанных с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении.
"Список Магнитского", по решению правительства Эстонии был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году.
По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.
Ставший патриархом всея Руси в 2009 году Кирилл посещал Эстонию в 2013 году. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллине, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллинском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в таллинском районе Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.