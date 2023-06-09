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Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу - РИА Новости, 09.06.2023
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Религия
 
16:34 09.06.2023 (обновлено: 17:50 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/estoniya-1877268393.html
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу - РИА Новости, 09.06.2023
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:34
2023-06-09T17:50
эстония
владимир кара-мурза
русская православная церковь
эне эргма
андрус ансип
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
религия
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики."В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанных с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении."Список Магнитского", по решению правительства Эстонии был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году.По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.Ставший патриархом всея Руси в 2009 году Кирилл посещал Эстонию в 2013 году. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллине, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллинском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в таллинском районе Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html
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эстония, владимир кара-мурза, русская православная церковь, эне эргма, андрус ансип, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире
Эстония, Владимир Кара-Мурза, Русская православная церковь, Эне Эргма, Андрус Ансип, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), В мире, Религия
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

МИД: Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики.
«
"В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанных с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении.
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"Список Магнитского", по решению правительства Эстонии был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году.
По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.
Ставший патриархом всея Руси в 2009 году Кирилл посещал Эстонию в 2013 году. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллине, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллинском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в таллинском районе Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РелигияЭстонияВладимир Кара-МурзаРусская православная церковьЭне ЭргмаАндрус АнсипПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)В мире
 
 
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