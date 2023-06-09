https://ria.ru/20230609/estoniya-1877268393.html

Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу - РИА Новости, 09.06.2023

Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:34

2023-06-09T16:34

2023-06-09T17:50

эстония

владимир кара-мурза

русская православная церковь

эне эргма

андрус ансип

патриарх кирилл (владимир гундяев)

в мире

религия

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел балтийской республики."В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанных с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении."Список Магнитского", по решению правительства Эстонии был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году.По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещен въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.Ставший патриархом всея Руси в 2009 году Кирилл посещал Эстонию в 2013 году. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллине, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллинском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в таллинском районе Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером парламента Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html

эстония

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эстония, владимир кара-мурза, русская православная церковь, эне эргма, андрус ансип, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире